KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    02:30, 28 Қазан 2025 | GMT +5

    Қызылордада синтетикалық есірткіні жарнамалайтын 1120 сайт бұғатталды

    ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM — Қызылорда облыстық полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы жыл басынан бері 237 құқық бұзуды анықталды. 

    Қызылордада синтетикалық есірткіні жарнамалайтын 1120 сайт бұғатталды
    Фото: Kazinform

    Департаменттің баспасөз қызметі хабарлағандай, оның 66-сы — есірткі өсіру, 22-сі — есірткі өткізу, 5-і — есірткі жарнамалау деректері. Сондай-ақ есірткіні аса ірі мөлшерде сақтау, есірткі тұтынуға көндіру қылмыстары әшкереленді. 

    — Заңсыз айналымнан 1 тонна 570 килограмм есірткі заты алынды. Оның ішінде сора, марихуана, көкнәр мен синтетикалық есірткінің салмағы басым. Үй жағдайында сора өсімдігін өсірген 5 фитозертхана анықталды. Облыс орталығындағы көпқабатты үй аулалары, гараждар мен құрылыс аумақтарының арасын тексеру нәтижесінде есірткіні жарнамалайтын граффити суреттерінің азайғаны анықталды, — делінген хабарламада.

    «Кибернадзор» ақпараттық жүйесіне синтетикалық есірткіні жарнамалайтын 1120 сайт енгізіліп, бұғатталды. 

    Ал кеше біз Оралда «Құқықтық тәртіп» жедел алдын алу іс-шарасы барысында гаражының жертөлесінде заңсыз фитозертхана жабдықтаған қала тұрғыны ұсталғанын жазғанбыз.

    Тегтер:
    Есірткімен күрес Қызылорда облысы Қылмыс
    Назерке Саниязова
    Назерке Саниязова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар