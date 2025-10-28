Қызылордада синтетикалық есірткіні жарнамалайтын 1120 сайт бұғатталды
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM — Қызылорда облыстық полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы жыл басынан бері 237 құқық бұзуды анықталды.
Департаменттің баспасөз қызметі хабарлағандай, оның 66-сы — есірткі өсіру, 22-сі — есірткі өткізу, 5-і — есірткі жарнамалау деректері. Сондай-ақ есірткіні аса ірі мөлшерде сақтау, есірткі тұтынуға көндіру қылмыстары әшкереленді.
— Заңсыз айналымнан 1 тонна 570 килограмм есірткі заты алынды. Оның ішінде сора, марихуана, көкнәр мен синтетикалық есірткінің салмағы басым. Үй жағдайында сора өсімдігін өсірген 5 фитозертхана анықталды. Облыс орталығындағы көпқабатты үй аулалары, гараждар мен құрылыс аумақтарының арасын тексеру нәтижесінде есірткіні жарнамалайтын граффити суреттерінің азайғаны анықталды, — делінген хабарламада.
«Кибернадзор» ақпараттық жүйесіне синтетикалық есірткіні жарнамалайтын 1120 сайт енгізіліп, бұғатталды.
Ал кеше біз Оралда «Құқықтық тәртіп» жедел алдын алу іс-шарасы барысында гаражының жертөлесінде заңсыз фитозертхана жабдықтаған қала тұрғыны ұсталғанын жазғанбыз.