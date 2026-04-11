Қызылордада талапқа сай келмейтін террористік тұрғыдан осал нысандар анықталды
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM – Қызылорда облысындағы террористік тұрғыдан осал нысандардың қауіпсіздігі тұрақты бақылауда тұр.
Облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі хабарлағандай, қазіргі күні аймақта осындай 986 нысан есепке алынған.
– Олардың қатарына адам көп жиналатын орындар, білім беру және денсаулық сақтау ұйымдары, мәдениет және спорт объектілері, сондай-ақ стратегиялық маңызы бар кәсіпорындар кіреді. Тексеру барысында техникалық нығайтылу деңгейі, инженерлік-қорғаныс жүйелері, қызметкерлердің төтенше жағдайға дайындығы тексеріледі. Жыл басынан бері 37 нысан тексерілсе, соның 10-ы талапқа сай болмағаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды. 2 нысанға кемшіліктерді жою туралы нұсқама берілді, – делінген хабарламада.
Полиция нысандар түгел барлық талапқа сәйкес келгенге дейін тексеруді жалғастырмақ.
