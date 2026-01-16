Қызылордада техникалық регламентке сай таңбаланбаған өнімдер саудадан алынды
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM – Техникалық реттеу және метрология комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаментінде өткен жылы 3 әкімшілік іс қаралды. 1 млн 288 мың теңгеге жуық айыппұл бюджетке өндірілді. 39 жеке меншік медициналық орталық және зертханаға өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заң талаптарының бұзылуы бойынша ұсыныстар берілді.
- «QazCem» цемент және бетон өндірушілер ассоциациясынан техникалық регламенттер мен нормативтік құқықтық актілерде белгіленген талаптарға сәйкес келмейтін цемент өнімі туралы арыз түсті. Арызға сәйкес «Али-Асқар Құрылыс» серіктестігінде жоспардан тыс тексеру жүргізілді. Нәтижесінде әкімшілік іс қозғалып, 383 мың теңгеден астам айыппұл салынып, таңбалануы бойынша техникалық регламентке сай келмейтін цемент өнімін сатуға тыйым салынды. Жанар-жағармай құю бекеттерінде бензинді кем құю туралы 1 арыз-шағым түсті. Жоспардан тыс тексеру нәтижесінде метрологиялық бұзушылықтар анықталып, «Новая АЗС» серіктестігіне әкімшілік айыппұл салынып, жауапкершілікке тартылды, - деді департамент басшысы Бауыржан Қарсақбаев.
Мамандар бензин, мотор майы, тұрмыстық электр тауарларының үлгілерін сатып алып, сынақтан өткізді. Сынақ қорытындысы соның 3-і, яғни Қытайда шығарылған «Tri Tower», «Arshia» үтіктері мен «Abesen Q» электр шәйнегінің таңбалануы техникалық регламент талабына сәйкес келмейтінін көрсетті. Өнімдерді айналымнан алу туралы қаулы қабылданды.
- Облыстық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті жүргізген тексеру нәтижесінде 4 түрлі өнімнің сәйкестік декларацияларының күші жойылды. Олар — «Al-hayat», «Балқия» түйіршіктелген қара шәйі, «Балтыс» тартылған еті және "Al Tamir tea" түйіршіктелген қара шәйі, - деді департамент басшысы.
Бұған дейін біз «Нестле Фуд Қазақстан» ЖШС Қазақстан аумағында сақтық шарасы ретінде балалар тағамының шектеулі партияларын ерікті түрде кері қайтарып жатқанын жазған едік.