Қызылордада тұтынушылардан түсетін арыз-шағым 2,1 есе көбейді
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM – Қызылорда облысы бойынша сауда және тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті өткен жылы 129 кәсіпкерлік субъектісінде Сауда қызметін реттеу туралы заңнама талабы бұзылғанын анықтады.
Тексеру қорытындысымен әкімшілік құқықбұзушылық туралы кодекс талаптарына сәйкес, олар әртүрлі жауапкершілікке тартылды. 29 кәсіпкерге ескерту, 23-іне нұсқама, 77 кәсіпкерге 1,4 млн теңге көлемінде айыппұл салынды.
– Есепті кезеңде тұтынушылардың құқықтарының бұзылуы туралы 910 өтініш келіп түсті. Бұл 2024 жылмен салыстырғанда 2,1 есе артық, яғни ол кездегі арыз-шағым саны 435 болатын. Талдау барысында байқағанымыз, өтініштердің 61%-ы бөлшек сауда (сапасыз тауарды немесе 14 күн ішінде тиісті сападағы тауарды айырбастаудан, қайтарудан бас тарту, тұтынушыларды алдау, сапасыз тауар ұсыну), 8,5%-ы электронды сауда (тұтынушыларды алдау, сапасыз тауар ұсыну, тауарды айырбастаудан немесе қайтарудан бас тарту), 4,8%-ы қоғамдық тамақтану (сапасыз тамақ өнімдері, жарамдылық, сақтау мерзімі), 2,2%-ы тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық қызмет (коммуналдық қызмет үшін төлемді негізсіз есептеу, пәтер иелері кооперативтерінің тиісті деңгейде қызмет көрсетпеуі) салаларын қамтыды. Өтініштерді заңға сәйкес қарау арқылы тұтынушыларға барлығы 21,2 млн теңге қаражаты қайтарылды, - деді департамент басшысының міндетін атқарушы Нұрлыбек Бимырзаев.
Департамент қызметкерлерінің тексеруі нәтижесінде 59 нарық субъектісіне 0,6 млн теңге көлемінде айыппұл салынды.
Бұған дейін біз 2025 жылы 11 айда Атырау облыстық сауда және тұтынушылардың құқығын қорғау департаментіне 1500-ге жуық өтініш түскенін жазған едік.