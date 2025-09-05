Қызылордада үй жағдайында есірткі өсірген 5 фитозертхана анықталды
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM — Қызылордалық полицейлер биыл 8 айда есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл жүргізу нәтижесінде 210 құқықбұзушылықты анықтады.
Оның басым бөлігі есірткіні өсіру, өткізу және жарнамалауға бағытталған.
Облыстық полиция департаменті мәлімдегендей, заңсыз айналымнан 1 тонна 315 келі есірткі алынды.
— Аймақта есірткінің басқа түрлеріне қарағанда марихуана көбірек өтімді болып тұр. Сондай-ақ синтетикалық есірткі заңсыз айналымға енгелі героинді айналымнан ығыстырды. Оның интернет және әлеуметтік желілер арқылы таралуы ұйымдасқан қылмыстық топтарды анықтауға кері әсерін тигізіп отыр, — деді департаменттің басқарма бастығы Біржан Бағысов.
Сондай-ақ үй жағдайында сора өсірген 5 фитозертхана анықталды. Маусым айында аса ірі мөлшерде синтетикалық есірткі тасымалдаған Қызылорда және Маңғыстау облыстарының тұрғындары құрықталды.
— Жедел профилактикалық іс-шаралар нәтижесінде есірткіні жарнамалайтын граффити суреттер азайды. «Кибернадзор» ақпараттық жүйесіне синтетикалық есірткіні жарнамалайтын 1050 сайт енгізіліп, бұғатталды. Профилактикалық іс-шаралар өткізуге жергілікті бюджеттен 17 млн теңге бөлінді, — деді Бағысов.
Ал жақында Алматы облысының 35 жастағы тұрғыны 2024 жылдың қазан айында жерасты есірткі зертханасын ұйымдастырғаны үшін 8 жылға бас бостандығынан айырылды.