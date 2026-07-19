Қызылордада заңсыз ұсталған 14 адам уақытша ұстау изоляторынан босатылды
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM – Қызылорда облыстық прокуратурасының есебінше, биыл 6 айда өңірде қылмыс деңгейі 10%-ға төмендеді.
Қылмыстың алдын алу – прокуратура қызметіндегі негізгі басымдықтардың бірі. Осы мақсатта қылмыс жасауға бейім және бұрын сотталған азаматтармен профилактикалық жұмыс күшейді.
- Мобильді топтар есепте тұрған 1500-ден астам азаматтың тұрғылықты жері мен жұмыс орындарын тексеріп, олардың қайта қылмыс жасауына жол бермеу бағытында нақты шаралар қабылдады. Соның нәтижесінде аса ауыр қылмыс 5%-ға, қорқытып алу 80%-ға, ұрлық 34%-ға, мал ұрлығы 36%-ға және бұзақылық 48%-ға азайды, - делінген хабарламада.
Қадағалаушы орган жұмысындағы тағы бір маңызды бағыт – азаматтардың конституциялық құқығы мен бостандығын қорғау.
- Азаматтардың құқығын заңсыз шектеуге жол бермеу мақсатында прокурорлар қылмыстық қудалау органдарының құқыққа тікелей әсер ететін 38 шешімімен келісуден бас тартты.
Заңсыз ұсталған 14 адам прокурордың қаулысымен уақытша ұстау изоляторынан босатылды, - деп хабарлады облыстық прокуратура.
Тергеу сапасын арттыру мақсатында берілген нұсқау мен ұсыныстар нәтижесінде 310 қызметкер тәртіптік жауапкершілікке тартылды. 37 адамның іс-әрекетін саралау туралы қаулыларға келісім берілген жоқ. Дәлелдің жеткіліксіздігіне байланысты 16 қылмыстық іс ақтау негізінде тоқтатылды.
Еске салайық, биыл 6 айда Қызылорда облысында 35 мың жұмысшының құқығы, оның ішінде 9,5 мың жұмысшының конституциялық құқығы қорғалды.