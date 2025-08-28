KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    19:50, 28 Тамыз 2025 | GMT +5

    Қызылордалық әкенің алименті 8 млн теңгеден асып кеткен

    ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM – Қызылорда облысында алимент төлемегені үшін борышкердің бас бостандығы шектелді. Бұл туралы облыстық прокуратураның баспасөз қызметі хабарлады.

    деньги, тенге
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Сырдария ауданының прокуратурасы кәмелетке толмаған балаларға алимент төлеуден қасақана жалтарған тұрғынға қатысты ҚР Қылмыстық кодексінің 139-бабы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастады.

    – Алимент төлеуге мүмкіндігі бола тұра ол 9 жыл бойы міндетін орындамай, әрекетсіздік танытқан. 2016 жылдан бастап берешек сомасы 8 173 713 теңгеге жеткен. Қызылорда облысының кәмелетке толмағандар істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының 2025 жылғы 26 мамырдағы үкімімен борышкер ҚР ҚК-нің 139-бабы бойынша кінәлі деп танылып, 1 жыл мерзімге бас бостандығын шектеу жазасы тағайындалды. Үкім заңды күшіне енген жоқ, - делінген хабарламада. 

    Бұған дейін Шымкент қаласында прокуратура уәкілетті органдармен бірлесіп, алимент өндіруге бағытталған рейдтік іс-шаралар өткізді

    Назерке Саниязова
    Назерке Саниязова
    Автор
