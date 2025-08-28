Қызылордалық әкенің алименті 8 млн теңгеден асып кеткен
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM – Қызылорда облысында алимент төлемегені үшін борышкердің бас бостандығы шектелді. Бұл туралы облыстық прокуратураның баспасөз қызметі хабарлады.
Сырдария ауданының прокуратурасы кәмелетке толмаған балаларға алимент төлеуден қасақана жалтарған тұрғынға қатысты ҚР Қылмыстық кодексінің 139-бабы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастады.
– Алимент төлеуге мүмкіндігі бола тұра ол 9 жыл бойы міндетін орындамай, әрекетсіздік танытқан. 2016 жылдан бастап берешек сомасы 8 173 713 теңгеге жеткен. Қызылорда облысының кәмелетке толмағандар істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының 2025 жылғы 26 мамырдағы үкімімен борышкер ҚР ҚК-нің 139-бабы бойынша кінәлі деп танылып, 1 жыл мерзімге бас бостандығын шектеу жазасы тағайындалды. Үкім заңды күшіне енген жоқ, - делінген хабарламада.
Бұған дейін Шымкент қаласында прокуратура уәкілетті органдармен бірлесіп, алимент өндіруге бағытталған рейдтік іс-шаралар өткізді.