Қызылордалық «Қайсар» футбол клубының бақылау кеңесі құрылды
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM – Қызылорда облысы «Қайсар» футбол клубының бақылау кеңесі жасақталды. Бұл туралы клубтың баспасөз қызметі хабарлады.
Кеңес төрайымы болып Altyn Samruk Qazaqstan АҚ директорлар кеңесінің мүшесі Гүлбану Пазылхаир сайланды. Ол бұрын Премьер-министрдің кеңесшісі болған, Қызылорда облысының тумасы.
«Сондай-ақ кеңес құрамы белгілі болды. Оған ірі бизнес өкілдері, халықаралық компаниялар, банк секторы, сауда желілері, сондай-ақ қаржы және инвестиция саласының мамандары енді. Бұл клубты басқаруда бизнестің практикалық тәжірибесі мен заманауи еуропалық тәсілдерді қолдануға мүмкіндік береді. Бақылау кеңесі ірі серіктестер тарту, тұрақты қаржылық модель қалыптастыру, тиімді корпоративтік басқаруды енгізу және клуб академиясын дамытуға ден қояды», делінген хабарламада.
Клуб хабарламасында өңірлік бизнесті қолдауға және тартуға да басымдық берілетіні айтылды.
Еске салайық, Қызылорда облысының «Қайсар» футбол клубы өткен жылдың 30 қазанынан бастап ресми түрде «TAU Group LTD» компаниясының басшысы Исламғали Қозбақовтың жеке басқаруына берілді.