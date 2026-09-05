Қызылордалық спортшы Алматыға велосипедпен жолға шықты
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM — 29 жастағы қызылордалық әуесқой спортшы Ақдәулет Абат Жалағаш ауданынан Алматы қаласына велосипедпен жолға шықты.
Kazinform тілшісімен сұхбатта ол 1200 шақырымға жуық қашықтықты еңсеріп, осы сапары арқылы спортты насихаттауды және онкологиялық дертпен күресіп жатқан балаларға қолдау көрсетуді мақсат етіп отырғанын жеткізді.
— Бұл сапардың мақсаты тек ұзақ қашықтықты велосипедпен бағындыру емес. Сонымен қатар жол бойында елдің тарихы мен мәдениетін танып, көрген-білгенімді әлеуметтік желі арқылы көпшілікпен бөліспекпін. Ең басты мақсатым — қатерлі ісікпен күресіп жатқан балаларға рухани демеу болу. Әр шақырым денсаулықты таңдауға, мәдениетімізді бағалауға және басына қиындық түскен жандарға «сен жалғыз емессің» деуге арналған, — деді Ақдәулет Абат.
Ұзақ қашықтықты велосипедпен жүріп өту физикалық төзімділікті ғана емес, мықты дайындық пен табандылықты талап етеді. Кейіпкеріміз соған қарамастан сапарын соңына дейін жеткізуге ниетті.
— Кейде адамға үлкен өзгеріс жасау үшін көп нәрсе қажет емес. Бір қадам, бір әрекет, бір жақсы сөздің өзі маңызды. Менің осы сапарым балаларға, олардың ата-аналарына және жалпы адамдарға жігер берсе екен деймін, — деді ол.
Еске салайық, кейіпкеріміз 2 ай бұрын ғана 85 шақырым жолды жүгіріп өтіп, алғашқы белесін бағындырды. Желаяқ жігіт жедел жәрдем саласында еңбек етеді. Жалағаш ауданынан облыс орталығына 10 сағат 12 минутта жетіп, мақсатын орындады.