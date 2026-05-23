Қызылордалық түлек ҰБТ-дан 140 балл жинады
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM – Қызылорда облысының Шиелі ауданындағы ШоқанУәлиханов атындағы №127 орта мектеп-лицейдің бітіруші түлектері, егіз қыздар Кәусар және Гауһар Алтынсары ҰБТ-да жоғары нәтиже көрсетіп, аймақ мерейін үстем етті.
Егіздердің бірі Кәусар 140 балл, ал Гауһар 139 балл жинады.
- Олар ағылшын тілі мен дүниежүзі тарихы пәндерін таңдаған. Сонымен қатар IELTS халықаралық емтиханынан 7.5 балл жинап, халықаралық сертификат иегері атанды. Бұл жетістік – табандылықтың, тынымсыз еңбектің және білімге деген құштарлықтың жемісі, - деп хабарлады облыстық білім басқармасының баспасөз қызметі.
Бұған дейін Түркістан қаласындағы жекеменшік мектептердің бірінде оқитын 11 сынып оқушылары Айсұлтан Жаңбырбай мен Жасур Нышанбаев Ұлттық бірыңғай тестілеуден ең жоғары нәтиже — 140 ұпай жинады.