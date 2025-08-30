Қызылорданың әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясында тағайындау болды
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM — «Байқоңыр» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» акционерлік қоғамының басқарма төрағасы қызметіне Бердібаев Ерлан Құлахметұлы тағайындалды. Бұл туралы облыс әкімінің баспасөз қызметі хабарлады.
Ерлан Бердібаев Қызылорда қаласында дүниеге келген. Еңбек жолын 1984 жылы Жаңақорған аудандық қаржы бөлімінің мемлекеттік кірістер инспекторы ретінде бастаған. 1986-1987 жылдары Жаңақорған аудандық қаржы бөлімінің мемлекеттік кірістер экономисі, 1987-1989 жылдары Жаңақорған ауданының Кеңес ауылында № 239 орта мектеп мұғалімі, 1989-1992 жылдары Жаңақорған ауданының «Талап» кеңшарының аға экономисі, 1992-1996 жылдары Жаңақорған ауданы әкімшілігі жанындағы экономикалық комитеттің бөлім меңгерушісі, қаржы бақылау комитетінің аға бақылаушысы, тексерушісі қызметтерін атқарған.
1996-1998 жылдары Қызылорда облыстық қаржы комитетінде, 1998-2009 жылдары облыстық салық полициясында еңбек еткен.
2010-2014 жылдары «Болашақ-Шиелі» оқу орталығының директоры және геологиялық зерттеу экспедициясының № 23 учаске бастығы лауазымдарын атқарған.
2014-2015 жылдары қалалық тұрғын үй инспекциясы бөлімі басшысы, 2015-2017 жылдары қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі басшысы, 2017-2019 жылдары Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы әкімшілік -құқықтық жұмыстар бөлімінің басшысы болды.
2019- 2020 жылдары қала әкімінің орынбасары, 2020 жылдан осы кезге дейін Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті Кызылорда мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаментінің басшысы лауазымын атқарып келді.
