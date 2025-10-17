Қызылорданың жаңа келбеті: 100 жылдан кейінгі серпіліс
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM — Осыдан 100 жыл бұрын Қазақ елінің астанасы қазіргі Қызылорда қаласына көшкен болатын. Қазақ халқын «қырғыз» атауынан арылтып, өзінің тегіне сай атын берген шешім осы Ақмешітте қабылданған. Президент телерадиокешені Деректі кино орталығы түсірген «Сыр — алаштың анасы» фильмінде осынау қастерлі мекеннің қазіргі даму жағдайы, халқының тұрмысы туралы баяндалады.
Кейінгі 3 жылда облыстың бюджеті 2 еседен астам артып отыр. Бұл өңірдегі өмір сапасынан да көрініс тапқан. Келесі кесте соған дәлел:
— Аймақта Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша, Үкіметтің ерекше қолдауымен ауқымды жұмыстар атқарылып, инвестициялық жобалар жүзеге асырылып жатыр. Өңірдің барлық негізгі макроэкономикалық көрсеткіштері жақсарып, республикада алдыңғы қатарға тұрақтады. Биыл облысымыздың бюджеті 850 миллиард теңгеге жетіп, 2022 жылдан бері 233 пайыз өсті. Ірі өндірістік нысандар іске қосылып жатыр, — дейді облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев.
Қызылорда қазақ астанасы болғанының 100 жылдық мерейтойы қарсаңында «Алтын кірпіш» қыш зауыты ашылды. Өндіріс процесі толық автоматтандырылған. Экологиялық қауіпсіздікке де көп көңіл бөлінген.
Мұнда кірпіш басқа зауыттағылардай көмірмен күйдірілмейді. Жаңа технологиялар өндіріс тиімділігін арттырып, өнім сапасын жоғары деңгейде сақтауға мүмкіндік береді. Жылына 90 млн кірпіш құятын кәсіпорын 70 адамды тұрақты жұмыспен қамтып отыр.
Ал «Қызылорда-нан» зауыты мемлекеттік қолдаудың арқасында ірге жайған. Қазір зауыттағы 120 жұмысшы тәулігіне 10 тоннаға жуық нан, 7 түрлі макарон өнімін шығарып отыр.
Қызылорда қаласында Орта Азиядағы ең ірі қалқымалы шыны зауыты жұмыс істеп тұр. 2022 жылдың күзінде іске қосылған кәсіпорын жылына 197 мың тонна өнім береді.
Соның арқасында Қызылордадан шыққан шыныны осы күні Польша, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Беларусь және Ресей құрылысшылары пайдаланып жатыр.
— Кейінгі үш жылда аймақ экономикасына 1 трлн 600 млрд теңгеге жуық инвестиция тартылды. Биыл 631 млрд 400 млн теңгеден астам инвестиция тарту бағытында жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Биылғы 8 айда 408 млрд 200 млн теңге инвестиция тартылды, — дейді аймақ басшысы Нұрлыбек Нәлібаев.
Қызылордадағы 240 мегаваттық жаңа жылу-электр орталығы — халық биыл қыстан бастап рахатын көргелі отырған инвестициялық мегажоба. Мұнда АҚШ-тан жеткен 180 мегаваттық екі газ турбина, Чехияда шыққан 95 мегаваттық бу турбинасы, сағатына 120 тонна бу шығаратын италиялық екі қазандық пен сағатына 150 гигакалорий жылу өндіретін түркиялық төрт қазандық тұр.
— 240 мегаватт электр энергиясы өндірілетін ЖЭО құрылысы аяқталды. Нысан облысымызды электр энергиясымен, жылумен, ыстық сумен толық қамтамасыз етеді. Артылған электр энергиясын басқа өңірлерге сатуға мүмкіндік аламыз, — дейді өңір әкімі.
«Сыр өңірі — жыр өңірі» деп әспеттейтін Қызылорда аймағы дарынды жастарды қолдау үшін арнайы академия ашқан.
— Биыл балалардың игілігі үшін «Сыр жұлдыздары» шығармашылық-инновациялық академиясы ашылды. Жалпы осы академияда қосымша білім алғысы келетін дарынды балалар Сыр елінде өте көп, — дейді академия директорының міндетін атқарушы Жанар Бимұратқызы.
Академиядағы 8 үйірмеге күніне 3000 бала келеді. Оқушылар мұнда қазіргі тіршілігімізге ауадай қажет кәсіптерді игеріп жатыр. Соның бірі — «Flyorda» дрон үйірмесі.
— Кішкентай күнімнен бағдарламалау, робототехника, әуеден әртүрлі фото-видео түсіру машықтарына қызығатынмын. Бұл үйірмеде болашақ мамандығыма қажетті дағдыларды да меңгеріп жүрмін. Мысалы, осы 5 дюмдық дронды өз қолыммен құрастырып, бағдарламалап, түрлі жарыстарда ұшыра бастадым. Облыстық жарыста екі мәрте бірінші орын, халықаралық чемпионатта жүлделі орын алдым, — дейді Мәди Хасанғалиұлы.
Аймақта адам капиталын дамытуға айтарлықтай көңіл бөлініп жатыр. Облыстық физика-математика мектеп-лицейінің директоры Ерлан Қоңырбаев бұған дейін өңірде физика-математика бағытына маманданған мектеп болғанын айтады.
Қазір елдің он жеті өңірінен келген үміткерлер оқуға қабылдау емтиханына тапсырады. Мұнда физика, химия, биология, информатика, математика пәндері ағылшын тілінде жүргізіледі.
Облыста «Ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту» ұлттық жобасы қарқынды жүріп жатыр. Өңір ауылдарындағы алғашқы медициналық-санитариялық көмек ұйымдарының тапшылығы толық шешілді. Аудандарда 763 млн теңгеге 28 медициналық нысан салынды. Қайтарылған активтер қаражатының есебінен 4 аудандағы орталық аурухана жанынан қосымша ғимараттар бой көтерді.
— Қазір дарияның сол жағалауын дамытуға күш салып жатырмыз. Бұрын облыс орталығында тек бес қабатты үйлер салынып келсе, қазір заманауи 9 қабатты, 12 қабатты үйлер бой көтеріп жатыр. Президент саябағының жанында 15 көп қабатты үйдің құрылысын бастадық. Келесі жылдың сәуір айында ел игілігіне беріледі. Сонымен қатар балаларымызға арналған ботаникалық саябақ салынып жатыр, — дейді Нұрлыбек Нәлібаев.
Қызылорда қаласында УЕФА стандартының төртінші санатына жататын 11 мың орындық жаңа стадионның ашылғанын бүкіл БАҚ жарыса жазып, көрсетті.
«Елу жылда — ел жаңа, жүз жылда — қазан», — дейтін халық даналығы бар. Қызылорда қазақтың астанасы болғаннан бергі 100 жылдың ішінде Қазақстанның ұтымды бастамалар ұсынатын маңызды бөлшегіне айналды.