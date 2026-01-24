KLM компаниясының ұшақтары Таяу Шығыс елдері арқылы ұшпайтын болды
АСТАНА. KAZINFORM – KLM әуе компаниясының ұшақтары өңірдегі жағдайдың шиеленісе түсуіне байланысты Таяу Шығыстың бірқатар бағытымен ұшуды тоқтатты, деп хабарлайды NU.nl.
Тасымалдаушы компания Иран, Ирак, Израиль және Парсы шығанағындағы бірқатар елдің үстінен ұшуды уақытша тоқтататынын жариялады. Соның салдарынан қазір Дубай, Тель-Авив, сондай-ақ Сауд Арабиясының Эр-Рияд пен Даммам қалаларына бағытталған рейстер тоқтатылды.
KLM өкілінің айтуынша, рейстердің тоқтатылуы геосаяси жағдаймен байланысты.
Оның сөзінше, тиісті шешім жұма күні қабылданған. Әуе компаниясы бұл қадамның алдын алу сипатында екенін атап өтеді. Әдетте мұндай шешімдер қабылдар алдында KLM Нидерланд үкіметімен кеңеседі. Қанша уақытқа дейін рейстердің тоқтатылатыны әзірге белгісіз.
Air France пен British Airways те жұма күні Дубай мен өзге бағыттарға ұшатын рейстерін тоқтатты. Дегенмен әуе кеңістігі толық жабылған жоқ. Emirates Біріккен Араб Әмірліктеріндегі өз хабына әлі ұшып жүр.
Қанша жолаушының Таяу Шығыста қалып қоюы мүмкін екені беймәлім.
KLM өкілінің айтуынша, мысалы, Дубайда қалып қойған жолаушылар әлі жұмыс істеп жатқан өзге әуе компанияларының рейстеріне билеттерін ақысыз қайта брондай алады. Алайда KLM өзі бұл бағыттар бойынша ұшпайды.
Компания өкілі аталған шаралар KLM-нің Азия бағыттарындағы ұшу уақыты ұзармайтынын атап өтті, себебі соңғы уақытта әуе компаниясы Иран мен Ирак үстінен онсыз да ұша бермейтін.
Еске салайық, Иранда бірнеше аптадан бері аятолла Әли Хаменеи режиміне қарсы ауқымды наразылық шерулері өтіп жатыр. Билік тарапынан жасалған зорлық-зомбылық салдарынан, мыңдаған шеруші қаза тапқан.
Трамп Иран бағытына америкалық «армада» жіберілетінін мәлімдеді.