ҚМА: Ер адамдарға әйелдерге арналған ота рәсімдеу арқылы 221 млн теңге жымқырылған
АСТАНА. KAZINFORM — ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаменті Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының қаражатын жымқыру фактісі бойынша екі жекеменшік клиниканың басшылығына қатысты тергеп-тексеру жүргізіп жатыр.
Тергеу амалдарына сай, «ИБН СИНА» және «SOFIE MED GROUP» медициналық орталықтарының лауазымды тұлғалары ер адамдарға қойылған «варикоцеле» диагнозы бойынша медициналық қызметтерді кодтау кезінде әйелдерге арналған жоғары технологиялық операцияның — «кіші жамбас ағзалары мен жатыр артериялары тамырларының эндоваскулярлық эмболизациясы» қызмет кодын көрсеткен.
Салдарынан 200-ден астам ер адамға негізсіз қымбат медициналық қызметтер рәсімделіп, емдеу құны 10 есеге дейін ұлғайтылған.
Сонымен қатар 19 жағдайда пациенттер аталған клиникаларға жүгінгенін мүлде растаған жоқ.
Мемлекетке келтірілген залал сомасы 221 млн теңгеден асты.
Тергеп-тексеру жалғасып жатыр.
Айта кетелік ҚМА Абай облысында заңсыз металл өндірумен айналысқан топты әшкерелеген еді.