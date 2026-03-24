KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    11:55, 24 Наурыз 2026 | GMT +5

    ҚМА танымал блогерге мемлекетаралық іздеу жариялады

    АСТАНА. KAZINFORM – Қаржылық мониторинг агенттігі andersonchik1 лақап атымен танымал блогер, Қазақстан Республикасының азаматы танымал Ювашев Ильяр Салаватовичке іздеу жариялады.

    Известный казахстанский блогер объявлен в международный розыск
    Фото: freepik

    ҚР қаржылық монитринг агенттігінің хабарлауынша, ол еліміздің аумағында лицензиясыз жұмыс істеген заңсыз интернет-казино қызметін ұйымдастыруға жәрдемдесті деген күдікке ілінді.

    Тергеу деректеріне сәйкес, И.С. Ювашев 2024–2025 жылдары интернет-казино желісін құруға және басқаруға қатысқан, оның ішінде mellstroy.gamе ресурсы да бар.

    Қаржы ағындарын заңдастыру және операцияларды жасыру мақсатында 22 жалған заңды тұлға тіркеліп, POS-терминалдар мен электронды төлем құралдары пайдаланылған. Осы арқылы ойыншылардан 3,6 млрд теңгеден астам қаражат түскен.

    -Іздестіріліп жатқан тұлғаның орналасқан жері туралы қандай да бір мәлімет белгілі болған жағдайда, Астана қаласы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментіне хабарлауларыңызды сұраймыз,-делінген хабарламада.

    Осыған дейін ерлі-зайыпты блогерлер ісі бойынша тергеп-тексеру аяқталғаны туралы жаздық.

     

    Тегтер:
    Қылмыспен күрес Блогер ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Заң және құқық
    Айдар Оспаналиев
    Соңғы жаңалықтар