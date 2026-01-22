Көкшетау тұрғындары тегін дәрі-дәрмекке сағаттап кезекте тұр
АСТАНА. KAZINFORM — Жергілікті шенеуніктер кезектегі адамдардың көптігін тегін дәрі-дәрмек жеткізілімі 14 қаңтарда басталғанымен байланыстырды, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
Көкшетау тұрғындары дәріханалардағы тегін дәрі-дәрмекке кезекке тұрған халықтың көптігіне қатысты әлеуметтік желілерде наразылық білдірді.
Тұрғындар шағымдарының көпшілігі Viamedis клиникасының әлеуметтік дәріханасына бағытталған, олардың айтуынша, дәрі-дәрмектерді үлестіру қызметі өте баяу жүреді. Кейбіреулер өмірлік маңызды дәрі-дәрмектерді сағаттап күтуге мәжбүр.
Ақмола облысының денсаулық сақтау департаментінің мәліметі бойынша, Көкшетау қалалық емханаларына тегін дәрі-дәрмектерді жеткізу 14 қаңтарда басталды.
— Барлық емханадағы дәріханалар алғашқы ірі көлемде тегін дәрі-дәрмектерді жеткізу кезінде жұмысын күшейтті. Дәрі-дәрмектерге кезек тізімдерін азайту үшін Viamedis клиникасында үш қабылдау терезесі ашылды. Viamedis LLC филиалдарында қабылдау пункттерін орналастыру да қарастырылады. Бұл мәселе үнемі бақылауда, — деп түсіндірді ведомство.
Дәрігерлер сондай-ақ Ақмола тұрғындарына дәрі-дәрмектің қолжетімділігіне байланысты мәселелер туындаған жағдайда клиниканың пациенттерді қолдау қызметіне немесе SK-Pharmacy LLC байланыс орталығына 1439 тегін нөмірі бойынша хабарласуға кеңес берді.
Айта кетейік, желтоқсан айында пациенттер дәріханаларда инсулиннің жетіспеушілігіне шағымданған болатын. Сол кезде Денсаулық сақтау министрлігі қант диабетімен ауыратын науқастар не істеу керектігін түсіндірген еді.