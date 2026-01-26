Көкшетауда тыйым салынған дәрі-дәрмек таратқан күдікті ұсталды
КӨКШЕТАУ. KAZINFORM — Көкшетауда есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл бөлімшесінің қызметкерлері ІІМ профилактикалық жұмысты үйлестіру комитеті мен Ақмола облысы прокуратурасының үйлестіруімен күшті әсер ететін дәрілік препараттардың заңсыз айналымына қатысы бар фигуранттың қызметін тоқтатты.
32 жастағы тұрғын қойма қызметкері және ораушы ретінде қызмет еткені анықталды. Тыйым салынған препараттарды жасырын қойып кету арқылы жүзеге асырған.
Күдіктінің тұрғылықты жерін тінту барысында құқық қорғау органдары дәрі-дәрмектердің үлкен партиясы бар екі «бомбаны» және 140-тан астам бөтелке мен 400-ден астам таблетканы тауып, тәркіледі. Қатысушының айғақтарына сәйкес, ол одан әрі іске асыру үшін үлкен партия алған, содан кейін оны тағы екіге бөліп, ораған.
Сондай-ақ оның қылмыстық әрекетінің басқа да дәлелдері алынды. Буып-түю құралдары, интернет-есірткі дүкендерінің кураторларымен хат алмасу, сондай-ақ координаттары бар жасырын салу орындарының фотосуреттері. Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды.
