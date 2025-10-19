Көкшетауда жүргізуші куәлігінен айырылған мас жүргізуші қашу кезінде қоршауға соғылды
АСТАНА. KAZINFORM – Көкшетауда полицейлерден қашпақ болған мас жүргізуші темір қоршауға соғылды. Белгілі болғандай, ер адам екі жыл бұрын дәл осындай құқық бұзушылық үшін жүргізуші куәлігінен айырылған.
Ақмола облыстық полиция департаментінің мәліметінше, оқиға 18 қазан күні түнгі сағат бір шамасында болған. Патрульдік полиция батальонының қызметкерлері дүкендердің бірінен шығып келе жатқан BMW маркалы көлікті байқайды.
«Көлік патрульдік машинаны көре сала жылдамдығын баяулатты, бұл полицейлерге күдік тудырды. Тәртіп сақшылары жүргізушіні тоқтатуға шешім қабылдаған, алайда ол заңды талапты елемей, керісінше, жылдамдығын арттырып, қашуға тырысқан», – делінген ведомство хабарламасында.
Полицейлер жол қозғалысына қауіп төндірмей, көлікті қууға кірісіп, жағдайды Орталық жедел басқару орталығының инспекторларымен үйлестіріп отырған. Алайда жүргізушіні қауіпсіз жолмен тоқтату мүмкін болмаған: ол рөлге ие бола алмай, жоғары жылдамдықпен темір қоршауға соғылған.
Тексеру кезінде ер адамның орта дәрежедегі мас күйінде болғаны және оның екі жыл бұрын да дәл осындай әрекеті үшін жүргізуші куәлігінен айырылғаны анықталды.
Осы дерек бойынша көлік құралын мас күйінде және жүргізуші куәлігінсіз басқарғаны үшін сотқа дейінгі тергеу басталды.
Айта кетейік, бұған дейін Ақмола облысында адам өлтіру, ұрлық дерегі бойынша іздеуде жүргендер ұсталды.