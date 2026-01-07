KZ
    Көктайғақ, тұман, боран: Қазақстанның 14 өңірі мен Астанада ескерту жарияланды

    АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстанның 14 облысында және Астана қаласында ауа райына байланысты ескерту жарияланды. Бұл туралы «Қазгидромет» РМК-сі хабарлады.

    Гололед, туман, метели: штормовая погода ожидается в 14 регионах Казахстана и Астане
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    7 қаңтар күні Ақмола облысының солтүстігі, оңтүстігі және шығысында аздаған қар жауып, боран соғады. Жолдарда көктайғақ болады. Батыстан соғатын желдің екпіні 15–20 м/с, түнде облыстың шығысында 23–28 м/с-қа дейін күшеюі мүмкін.

    Астанада 7 қаңтар күні аздаған қар жауып, жаяу бұрқасын соғады. Жолдарда көктайғақ сақталады.

    Павлодар облысының оңтүстігі мен шығысында қар жауып, боран соғады. Оңтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы 15–20 м/с, түнде екпіні 23–28 м/с-қа жетеді.

    Солтүстік Қазақстан облысының солтүстігі, шығысы мен оңтүстігінде жаяу бұрқасын соғады. Желдің екпіні 15–20 м/с.

    Түркістан облысының батысы мен оңтүстігінде, таулы аудандарында тұман түседі. Таулы асуларда солтүстік-шығыстан соғатын жел 15–20 м/с-қа дейін күшеюі мүмкін.

    Атырау облысының батысы, оңтүстігі және шығысында тұман мен көктайғақ болжанады. Күндіз желдің екпіні 15–20 м/с-қа жетеді.

    Ақтөбе облысының солтүстігі, шығысы және оңтүстігінде тұман күтіледі.

    Батыс Қазақстан облысының солтүстік-батысында аздаған қар жауып, жаяу бұрқасын болады. Облыстың батысы, солтүстігі мен шығысында тұман түсіп, көктайғақ болады. Желдің екпіні 15–20 м/с.

    Маңғыстау облысының солтүстігі мен орталығында түнде және таңертең тұман түседі. Күндіз облыстың оңтүстік-батысында жел 15–20 м/с-қа дейін күшейеді.

    Абай облысының батысы, солтүстігі және орталығында қар жауып, боран соғады, көктайғақ болады, шығысы мен оңтүстігінде тұман болады. Желдің екпіні түнде 23–28 м/с-қа дейін жетуі мүмкін.

    Шығыс Қазақстан облысының батысы, солтүстігі және шығысында қар мен боран болжанады, кей жерлерде қалың қар жауады, оңтүстігі мен орталығында тұман түседі. Желдің екпіні түнде 23–28 м/с-қа дейін күшейеді.

    Ұлытау облысының шығысында түнде аздаған қар жауып, жаяу бұрқасын болады. Облыстың солтүстігі, шығысы және орталығында тұман түседі. Желдің екпіні 15–20 м/с.

    Қарағанды облысының солтүстігі мен шығысында түнде қар жауып, боран соғады. Батысы, солтүстігі және оңтүстігінде тұман түседі. Жел кей уақытта 23 м/с-қа дейін күшейеді.

    Қызылорда облысының орталығында, солтүстігі мен оңтүстігінде тұман болжанады.

    Осыған дейін 7 қаңтарда ауа райы қандай болатыны туралы жаздық.

     

