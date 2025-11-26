Көлік алудың жаңа тетігі: автосалондар лизингтің шарттарын жариялайды
АСТАНА. KAZINFORM — Автокөлікті лизингке алу бағдарламасы аясында қандай талаптар ескерілген? Бұл сұраққа Сауда және интеграция вице-министрі Айдар Әбілдабеков жауап берді.
- Ішкі сауда бойынша тиісті түзетулер енгізілді. Жаңа көлікті жеке адамдардың пайдалануына беру үшін автолизинг тетігі қамтылған. Бұл тұрғыда автокөлікті кейіннен сатып алу немесе кері қайтару құқығы бар. Осы процедура азаматтық заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады. Жалпы, коммерциялық шартты, пайыздық мөлшерлемені жеке тәртіпте лизинг берушілер айқындайды. Әр автосалон лизинг бойынша өз талабын қояды. Атап айтқанда, автокөлікті жеңілдетілген несие шарттарымен беру құзыреті Өнеркәсіп және құрылыс министрлігіне қатысты болғандықтан, ішкі регламентті осы ведомство пысықтайды, - деді А. Әбілдабеков Үкімет отырысынан кейінгі баспасөз мәслихатында.
Осы орайда ол бұл жаңа тетік арқылы халыққа автокөлікті лизингке алуға мүмкіндік беретінін атап өтті.
- Сонымен қатар, Қазақстанда шығарылған көліктердің сатылымына жағдай жасалады, - деді вице-министр.
Бұған дейін хабарланғандай, 1 желтоқсаннан бастап Қазақстанда жеке тұлғаларға арналған жаңа автолизинг бағдарламасы іске қосылмақ.
Қазір елімізде лизинг тек заңды тұлғаларға, яғни автопаркі бар компанияларға ғана беріледі.
Лизинг — ұзақ мерзімге автокөлікті, жабдықты немесе техниканы жалға беру түрі. Лизинг компаниясы белгілі бір мүлікті сатып алып, оны адамдарға өзара келіскен мерзімге пайдалануға береді. Жалға алушы сол мүлікті ай сайын немесе келісім бойынша төлемдер жасап пайдалана алады.