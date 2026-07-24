Колледждер спорт нысандарын сабақтан тыс уақытта жалға бере алады
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан колледждеріне білім беру процесінен тыс уақытта дене шынықтыру-сауықтыру және спорт нысандарын жалға беру құқығы берілді, деп хабарлайды Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметі.
Тиісті өзгерістер «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әлеуметтік заңнаманы жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңы аясында «Білім туралы» Заңға енгізілді.
Осыған дейін мұндай мүмкіндік тек жалпы орта білім беру ұйымдарында болған. Енді колледждердің спорт залдары, бассейндері, стадиондары және өзге де спорт нысандары оқу сабақтары аяқталғаннан кейін елді мекен тұрғындарының пайдалануына ұсынылатын болады.
— Жалға беруден түсетін кірістерді колледждер спорт нысандарын күтіп-ұстауға және жөндеуге, заманауи спорттық құрал-жабдықтар сатып алуға, сондай-ақ материалдық-техникалық базаны дамытуға бағыттай алады, — делінген хабарламада.
Қабылданған өзгерістер мемлекеттік колледждердің спорт инфрақұрылымын тиімді пайдалануды қамтамасыз етіп, бұқаралық спортты дамытуға, салауатты өмір салтын насихаттауға және Қазақстан азаматтарының дене шынықтырумен және спортпен шұғылдануына қолайлы жағдайлардың қолжетімділігін арттыруға ықпал етеді.
Бұған дейін Алматыда колледжге түсу толық цифрлық форматқа көшкенін жазғанбыз.