Колумбия экономикалық төтенше жағдай жариялады
АСТАНА. KAZINFORM — Колумбия үкіметі экономикалық төтенше жағдай жариялады, бұл Петро әкімшілігіне президент жарлығымен салық салуға мүмкіндік береді, деп хабарлайды ABC News.
Үкімет төтенше жағдай аясында салық салуды көздеп отыр. Жергілікті БАҚ-тың хабарлауынша, билік бизнес пен жеке тұлғалар үшін жаңа мүлік салықтарын енгізуді, сондай-ақ ром мен шарапты қоса алғанда, алкогольді сатуға салынатын салықты арттыруды жоспарлап отыр.
Үкіметке отын субсидияларын төлеу, медициналық сақтандыру шығындарын және ауруханаларды жабу, әскерилердің көтерілісші топтардың дрон шабуылдарына қарсы тұруына мүмкіндік беретін инфрақұрылымға шамамен 700 миллион доллар инвестициялау және қарыздарды өтеу үшін көбірек қаражат қажет.
Үкімет жақында 2026 жылы ел бюджетін 4 миллиард долларға арттыратын заң жобасына Конгресс мақұлдауын ала алмады. Колумбияның 2025 жылғы бюджеті шамамен 134 миллиард долларды құрайды.
Бұған дейін Дональд Трамп Колумбияға қаржылай көмектің тоқтағанын хабарлады.
Сонымен қатар АҚШ Колумбияны есірткіге қарсы күресте ынтымақтаспайтын елдер қатарына қосты.