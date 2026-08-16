Колумбия президенті Трамптан ел тауарларына салынған баж салығын тоқтатуды сұрады
АСТАНА. KAZINFORM — Колумбия президенті Абелардо де ла Эсприэлья АҚШ президенті Дональд Трамптан Колумбия тауарларына салынған жоғары кедендік баж салығын уақытша тоқтатуды сұрады, деп хабарлайды Report.
Колумбия басшысы бұл туралы Трамппен телефон арқылы сөйлескеннен кейін X әлеуметтік желісінде мәлімдеді.
Де ла Эсприэльяның айтуынша, баж салығын уақытша тоқтату жер сілкінісінің салдарынан қиын жағдайға тап болған кәсіпкерлерді қолдау үшін қажет.
Колумбия президенті АҚШ-қа қаржылай қолдау мен гуманитарлық көмек көрсеткені үшін Трампқа алғыс білдірді. Өз кезегінде АҚШ президенті қаза тапқандардың отбасыларына көңіл айтып, Колумбия халқына қолдау білдірді.
— Бүгін Колумбия мен АҚШ арасындағы одақ елді қалпына келтіру үшін бұрынғыдан да маңызды, — деді Абелардо де ла Эсприэлья.
Айта кетейік, Колумбия билігі 10 тамызда болған магнитудасы 7,4 жер сілкінісінен кейін елде үш күндік ұлттық аза тұту жариялады.