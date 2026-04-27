Колумбияда автобус жарылып, 14 адам қаза тапты
АСТАНА. KAZINFORM – Колумбияда Панамерикан тас жолында болған жарылыс салдарынан кемінде 14 адам қаза тауып, 38 адам жарақат алды, деп хабарлайды DW.
Оқиға Каука департаментінде болған. Жергілікті билік мәліметінше, жарылысқа мина қойылған автобус себеп болған. Зардап шеккендердің арасында бес бала бар.
Аймақ губернаторы Октавио Гусман бұл оқиғаны бейбіт тұрғындарға қарсы бағытталған «ретсіз шабуыл» деп бағалады.
– Жарылыстың күші өте қатты болды, адамдар бірнеше метрге дейін ұшып кетті, – дейді куәгерлер.
Билік өкілдері шабуылға жауапкершілікті бұрынғы FARC мүшелерінен құралған «Хайме Мартинес» тобына жүктеді. Бұл топ 2016 жылғы бейбіт келісімге қосылмай, қарулы күресті жалғастырып келеді.
Associated Press дерегінше, соңғы екі күннің өзінде Колумбияның оңтүстік-батысында бейбіт тұрғындар зардап шеккен кемінде 26 оқиға тіркелген.
Сондай-ақ 24 сәуірде Кали және Пальмира қалаларындағы әскери нысандар маңында екі жарылыс болған.
Айта кетейік, бұл оқиғалар 31 мамырға жоспарланған президенттік сайлау алдындағы кезеңмен тұспа-тұс келіп отыр.
Бұған дейін Колумбияда 100-ден астам әскери қызметші мінген ұшақ апатқа ұшыраған еді.