ҚР президентінің телерадиокешені
    14:40, 10 Наурыз 2026 | GMT +5

    Кондоминиум объектісін басқару қағидаларына 1 шілдеден бастап өзгеріс енгізіледі

    АСТАНА. KAZINFORM – Өнеркәсіп және құрылыс министрінің бұйрығымен «Кондоминиум объектісін басқару жөніндегі қағидаларға» өзгеріс енгізілді.

    Фото: Астана әкімдігі

    Құжатқа сәйкес, бұйрықпен бекітілген қағидалардың орыс тіліндегі мәтініндегі 2-тармақтың 16) тармақшасы алып тасталды. Қазақ тіліндегі мәтін өзгеріссіз қалды. Сонымен қатар қағидалардың 24-тармағы жаңа редакцияда жазылды.

    – Көппәтерлі тұрғын үйді ағымдағы жөндеу Қазақстан Республикасының Құрылыс кодексінің 41-бабына сәйкес бекітілген мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес жүргізіледі, – делінген құжатта.

    Бұл ретте аталған бұйрықтың 1-тармағының бесінші абзацы 2026 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі. 

    Айта кетейік, Қазақстанда жаңа Құрылыс кодексі қабылданып, 1 шілдеден бастап күшіне енеді.

     

    Тастан Тоянов
