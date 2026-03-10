Кондоминиум объектісін басқару қағидаларына 1 шілдеден бастап өзгеріс енгізіледі
АСТАНА. KAZINFORM – Өнеркәсіп және құрылыс министрінің бұйрығымен «Кондоминиум объектісін басқару жөніндегі қағидаларға» өзгеріс енгізілді.
Құжатқа сәйкес, бұйрықпен бекітілген қағидалардың орыс тіліндегі мәтініндегі 2-тармақтың 16) тармақшасы алып тасталды. Қазақ тіліндегі мәтін өзгеріссіз қалды. Сонымен қатар қағидалардың 24-тармағы жаңа редакцияда жазылды.
– Көппәтерлі тұрғын үйді ағымдағы жөндеу Қазақстан Республикасының Құрылыс кодексінің 41-бабына сәйкес бекітілген мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес жүргізіледі, – делінген құжатта.
Бұл ретте аталған бұйрықтың 1-тармағының бесінші абзацы 2026 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі.
Айта кетейік, Қазақстанда жаңа Құрылыс кодексі қабылданып, 1 шілдеден бастап күшіне енеді.