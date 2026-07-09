Конго Демократиялық Республикасында Эбола жұқтырғандар саны 1 700-ден асты
АСТАНА.KAZINFORM — Конго Демократиялық Республикасында Эбола жұқтырғандар саны 1 700-ден асты, 580 адам қайтыс болды, деп хабарлайды ТАСС.
Бұл туралы елдің Байланыс және БАҚ министрлігі хабарлады.
Кейінгі мәліметтер бойынша, аурудан 580 адам қайтыс болды, өлім-жітім көрсеткіші — 33,9%. Қазіргі уақытта ауруханалар мен мамандандырылған оқшаулау орталықтарында 680 науқас бақылауға алынған. Тағы 280 адам инфекциядан толық айығып шықты.
Мамандар жұқтырғандар байланыстарын анықтауды жалғастырып жатыр. Қазіргі уақытта өлім-жітім көрсеткіші 75,2% болды.
Бұған дейін Конго Демократиялық Республикасында Эбола індетінен қаза тапқандар саны 500-ден асқаны хабарланған болатын.