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    Конго Демократиялық Республикасында Эбола жұқтырғандар саны 1 700-ден асты

    АСТАНА.KAZINFORM — Конго Демократиялық Республикасында Эбола жұқтырғандар саны 1 700-ден асты, 580 адам қайтыс болды, деп хабарлайды ТАСС.

    Конго Демократиялық Республикасында Эбола жұқтырғандар саны 1700-ден асты
    Фото: Анадолы

    Бұл туралы елдің Байланыс және БАҚ министрлігі хабарлады.

    Кейінгі мәліметтер бойынша, аурудан 580 адам қайтыс болды, өлім-жітім көрсеткіші — 33,9%. Қазіргі уақытта ауруханалар мен мамандандырылған оқшаулау орталықтарында 680 науқас бақылауға алынған. Тағы 280 адам инфекциядан толық айығып шықты.

    Мамандар жұқтырғандар байланыстарын анықтауды жалғастырып жатыр. Қазіргі уақытта өлім-жітім көрсеткіші 75,2% болды.

    Бұған дейін Конго Демократиялық Республикасында Эбола індетінен қаза тапқандар саны 500-ден асқаны хабарланған болатын.

    Өлім-жітім Конго
    Еркежан Смағұлова
    Еркежан Смағұлова
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