Конгода шахта опырылып, 200-ден астам адам қаза тапты
АСТАНА.KAZINFORM - Конго Демократиялық Республикасының (КДР) шығысында шахта құлап, кем дегенде 227 адам қаза тапты. Бұл аймақ «23 наурыз қозғалысы» (M23) көтерілісшілері бақылауындағы аумақта орналасқан, деп хабарлайды ТАСС агенттігі.
Reuters агенттігі Солтүстік Киву провинциясының көтерілісшілер тағайындаған губернаторы Лубумбу Камбере Муисудың баспасөз хатшысына сілтеме жасап хабарлағанындай, апат 28 қаңтарда болған. Құрбандардың нақты саны әлі белгісіз.
Рубайя қаласының маңындағы шахтада колумбит-танталит (колтан) өндіріледі. Минерал әлемдік нарықта жоғары сұранысқа ие және электромобильдер мен ұялы телефондардың аккумуляторын өндіруде кеңінен қолданылады.
Конго Демократиялық Республикасы колумбит-танталит өндірісі бойынша әлемдік көшбасшы болып саналады. Жыл сайын осы минералдан шамамен 2000 тонна өндіреді. Конго Демократиялық Республикасында өндірілетін колтанның жартысына жуығы Солтүстік Киву провинциясының Рубайя ауданындағы кеніштерден келеді.
2024 жылы M23 тобы Конго Демократиялық Республикасының осы бөлігіндегі колумбит-танталит кеніштерінің көпшілігін басып алды. Конго билігі көршілес Руанданы M23-ті қолдады және топ басып алған аумақтарда шикізатты заңсыз өндіруге және оларды Руандаға тасымалдауға қатысты деп айыптайды.
Айта кетейік, Нигерия мен Конго Қазақстаннан спутник сатып алу үшін алдын ала төлем жасады.
Конгодан барған 800-ден астам босқын Руандадан пана тапты.
Естеріңізге сала кетейік, 2025 жылдың 10 қыркүйегінде Конго Демократиялық Республикасының Президенті Феликс Чисекеди Қазақстанға алғашқы ресми сапарымен келіп, Kazinform тілшісіне эксклюзивті сұхбат берді.