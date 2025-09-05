Конгоның Касаи провинциясында Эбола вирусы өрши бастады
АСТАНА. KAZINFORM — Конго Демократиялық Республикасының (КДР) Денсаулық сақтау министрлігі Касаи провинциясының Мвека аймағында Эбола вирусының эпидемиясы басталғанын жариялады, деп хабарлайды Анадолы.
Денсаулық сақтау министрі Самюэль Роже Камба Киншасада өткен брифингте Мвека аймағында Эбола вирусының 28 жағдайы тіркелгенін айтты.
Оның деректері бойынша, эпидемиядан 15 адам қаза тапқан, оның ішінде төрт медициналық қызметкер бар. Алдын ала бағалау бойынша өлім-жітім деңгейі 57% шамасында болса да, зерттеулер жалғасып жатыр және бұл көрсеткіштер нақтылануы мүмкін.
Жауап шараларын үйлестіру үшін үкімет қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы төтенше жағдайлар операциялары орталығын іске қосқан. Аймаққа жедел әрекет ету топтары жіберіліп, эпидемиологиялық бақылау күшейтілді, ауруларды оқшаулау бойынша қатаң шаралар енгізілді.
Сонымен қатар, вирустың одан әрі таралуын болдырмау үшін жерлеу рәсімдері қауіпсіздік талаптарына сай қайта ұйымдастырылды.
Канадада орналасқан халықаралық «Шекарасыз дәрігерлер » ұйымы (MSF) американдық X әлеуметтік желісінде өз командасын эпидемия аймағына жібергенін хабарлады. MSF КДР ұлттық билігі мен халықаралық денсаулық сақтау серіктестерімен тығыз ынтымақтастықта жұмыс істейді.
— Біз жағдайды бағалап, эпидемиямен күреске қалай тиімді үлес қосуға болатынын анықтап жатырмыз, — делінген ұйым мәлімдемесінде.
ДДСҰ-ның мәлімдемесі
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДСҰ) бас директоры Тедрос Аданом Гебрейесус X әлеуметтік желісіндегі аккаунты арқылы Конгода Эболаның қайта өршуі расталғанын хабарлады.
— Өкінішке қарай, қазіргі уақытта 15 адам қайтыс болды, олардың ішінде төрт медициналық қызметкер бар, — деді ол.
ДДСҰ жергілікті билікке қолдау көрсетіп, медициналық қызметкерлерді қорғау және науқастарға көмек көрсету үшін аймаққа мамандар мен қажетті медициналық құрал-жабдықтарды жіберіп жатыр.
Конгода 1976 жылдан бері Эбола 16 рет өршіген
Эбола — бұл ауыр вирустық инфекция, ол қан ағумен сипатталады және жұқтырған адам немесе жануардың биологиялық сұйықтықтарымен тікелей байланыс арқылы таралады.
Инфекцияның қазіргі уақыттағы өршу 1976 жылдан бастап КДР-де тіркелген 16-шы Эбола эпидемиясы болды.
Ең ірі эпидемия 2018–2020 жылдары Солтүстік Киву және Итури провинцияларында болып, 2000-нан астам адамның өмірін жалмаған еді.
Бұдан бұрын Конго Демократиялық Республикасында 10-22 қаңтар аралығында Эбола індетіне ұқсас белгілері бар аурудан сегіз адам көз жұмды.