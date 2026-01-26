Конькимен жүгіруден әлем кубогы: Морозова жалпы есепте үздік бестікке енді
АСТАНА. KAZINFORM – Инцелль қаласында (Германия) конькимен жүгіруден әлем кубогының шешуші кезеңі аяқталды.
Бұл жарыстың нәтижесі спортшылардың әлем кубогының жалпы есебіндегі орындарына әсер етті.
Надежда Морозова Қазақстан құрамасы сапында рейтингіде ең жоғары нәтиже көрсетті. 3 000 метр қашықтықта ол мәреге бесінші болып жетті. Сондай-ақ Морозова 1 500 метрде де үздік ондыққа еніп, алтыншы орынды иеленді.
500 метр қашықтықта Кристина Силаева оныншы орынды сақтап қалды. Осы дисциплинада Евгений Кошкиннің үздік бестікке енуге мүмкіндігі жоғары болды. Германиядағы кезеңге дейін ол жалпы есепте жетінші орында тұрған еді.
Турнирдің алғашқы күнінде Кошкин төртінші орын алып, рейтингідегі жағдайын жақсартты. Алайда әлем кубогының соңғы күні ол ереже бұзып, ұпайсыз қалды. Содан кейін қазақстандық спортшы үздік ондықтан шығып, 11-орынға тұрақтады.
Әйелдер арасындағы командалық із кесу жарысында Қазақстан құрамасы әлем кубогын сегізінші орынмен аяқтады.
Айта кетейік, ұлттық құраманың келесі ірі халықаралық жарысы – 2026 жылы Италияда өтетін Олимпиада ойындары болмақ.
Бұған дейін хабарлағанымыздай, Кристина Силаева Германиядағы әлем кубогы кезеңінде төртінші орын алды.