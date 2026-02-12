KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    18:10, 12 Ақпан 2026 | GMT +5

    Конституция жобасына қатысты референдум қорытындысы 21 наурызға дейін жарияланады

    АСТАНА. KAZINFORM — Конституция жобасына қатысты референдум қорытындысы 21 наурызға дейін жарияланады. Бұл туралы Орталық референдум комиссиясының отырысында комиссия төрағасының орынбасары Мұхтар Ерман айтты.

    Фото: Мақсат Шағырбай/Kazinform

    - Егер дауыс беру ыңғайлылығы мақсатында аумақтық референдум комиссиялары өзгеше белгілемесе, дауыс беру 15 наурызда таңғы 7-00-ден кешкі 20-20-ге дейін өтеді. Орталық референдум комиссиясы референдумның қорытындылары туралы ресми хабарламаны дауыс берген күннен бастап, 7 күннен кешіктірмей, яғни 21 наурызға дейін бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауы тиіс, - деді ол.

    Осыдан кейін комиссия мүшелері 2026 жылғы 15 наурызға тағайындалған республикалық референдумды әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың күнтізбелік жоспарын бекітті.

    Осы орайда Орталық референдум комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіров күнтізбелік жоспар референдумды өткізу кезеңдерін және олармен байланысты рәсімдерді белгілейтін негізгі құжат екенін атап өтті.

    - Күнтізбелік жоспарда көрсетілген барлық іс-шара белгіленген мерзімдерге сәйкес жүргізілуі тиіс. Бұл – міндет, - деді комиссия төрағасы. 

    Бұған дейін референдумды әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың жоспары бекітілгенін жазған едік.

    Референдум Саясат Конституциялық реформа
