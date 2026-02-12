Конституция жобасына қатысты референдум қорытындысы 21 наурызға дейін жарияланады
АСТАНА. KAZINFORM — Конституция жобасына қатысты референдум қорытындысы 21 наурызға дейін жарияланады. Бұл туралы Орталық референдум комиссиясының отырысында комиссия төрағасының орынбасары Мұхтар Ерман айтты.
- Егер дауыс беру ыңғайлылығы мақсатында аумақтық референдум комиссиялары өзгеше белгілемесе, дауыс беру 15 наурызда таңғы 7-00-ден кешкі 20-20-ге дейін өтеді. Орталық референдум комиссиясы референдумның қорытындылары туралы ресми хабарламаны дауыс берген күннен бастап, 7 күннен кешіктірмей, яғни 21 наурызға дейін бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауы тиіс, - деді ол.
Осыдан кейін комиссия мүшелері 2026 жылғы 15 наурызға тағайындалған республикалық референдумды әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың күнтізбелік жоспарын бекітті.
Осы орайда Орталық референдум комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіров күнтізбелік жоспар референдумды өткізу кезеңдерін және олармен байланысты рәсімдерді белгілейтін негізгі құжат екенін атап өтті.
- Күнтізбелік жоспарда көрсетілген барлық іс-шара белгіленген мерзімдерге сәйкес жүргізілуі тиіс. Бұл – міндет, - деді комиссия төрағасы.
Бұған дейін референдумды әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың жоспары бекітілгенін жазған едік.