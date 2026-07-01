Конституцияда алғаш рет табиғатқа ұқыпты қарау міндеті бекітілді
АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясы ресми түрде күшіне енді. Бұл құжат мемлекет, қоғам және әрбір азаматтың қоршаған ортаны қорғау мен сақтаудағы жауапкершілігін мүлде жаңа деңгейге көтереді. Бұл туралы Экология және табиғи ресурстар министрлігі мәлім етті.
— Қазақстан тарихында алғаш рет әрбір азаматтың табиғатқа және қоршаған ортаға ұқыпты қарау міндеті конституциялық деңгейде нақты бекітілді. Бұл — экологиялық жауапкершілікті нығайтуға және қоғамда жаңа экологиялық мәдениетті қалыптастыруға бағытталған маңызды қадам. Конституцияның преамбуласында азаматтардың келер ұрпақ алдындағы жауапкершілігі айқындалған. Бұл табиғи ресурстарды ұтымды әрі ұқыпты пайдаланудың маңызымен тікелей байланысты. Сонымен қатар, Конституцияның 37-бабында әрбір азаматтың табиғатты қорғау міндеті бекітілген, — делінген министрліктің хабарламасында.
Дәл осы қағидаттар бүгінде «Таза Қазақстан» жалпыұлттық бастамасының негізін құрайды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелүлы Тоқаев бірнеше мәрте атап өткендей, бұл жоба — қоршаған ортаның тазалығына, ойдың тазалығына және жоғары азаматтық жауапкершілікке негізделген жаңа қоғамдық мәдениетті қалыптастыруға бағытталған.
— Жоба іске қосылғаннан бергі нәтижелер оның ауқымын айқын көрсетеді. Республика бойынша 5,2 миллион ағаш отырғызылып, 2,2 миллион тонна қалдық жиналды, сондай-ақ 3,4 миллион гектар аумақ тазартылды. Ең бастысы, бұл бастама шын мәнінде бүкілхалықтық жобаға айналды. Себебі жыл сайын өткізілетін экологиялық акцияларға 6,5 миллионнан астам адам белсенді қатысады. Экологияға деген шынайы жанашырлық әр адамның күнделікті қарапайым іс-әрекетінен басталады. Қоқыс қалдырмау, суды үнемдеп пайдалану, ағаш отырғызу, өз ауласы мен қоғамдық орындардың тазалығын сақтау — осындай қарапайым қадамдардың нәтижесінде қалаларымыз бен ауылдарымыз таза, жайлы әрі көрікті бола түседі. Сенбіліктерге белсенді қатысу да осы игі істің маңызды бөлігі, — деп хабарлады ведомстводан.
Бүгін табиғатқа және қоршаған ортаға ұқыпты қарап, біз келешек ұрпақ үшін қолайлы әрі қауіпсіз өмір сүру ортасын қалыптастырып, еліміздің орнықты дамуына өз үлесімізді қосамыз. Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі барлық ел тұрғындарын «Таза Қазақстан» бастамасын белсенді қолдауға және қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарауға шақырады. Нағыз экологиялық мәдениет әрқашан әр адамның жеке үлгісінен басталады, ал ауқымды қоғамдық өзгерістер әркімнің өзінен бастау алатын шағын қадамдарынан құралады.
Еске сала кетейік, бүгін жаңа Конституция күшіне енді. Жалпыхалықтық референдум нәтижесінде қабылданған тарихи құжат мемлекеттік басқару жүйесін, қоғамның даму бағытын түбегейлі өзгертпек.