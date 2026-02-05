Конституцияда жоғары білімді мемлекет қалай қаржыландыратынын нақты жазу керек - ректор
АСТАНА. KAZINFORM – Е.Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің ректоры Нұрлан Дулатбеков жаңа Конституцияда жоғары білімге қол жеткізудің қағидаттары нақты жазылу керек деген ұсыныс айтты.
- Конституция жобасының 33-бабын талқылаған кезде соңғы 30 жылдағы жоғары білім жүйесінің даму барысын ескеру маңызды деп есептеймін. Мәселен, 1995 жылы Конституция қабылданар кезде жоғары оқу орындарының түгел дерлігі мемлекеттік меншікте болғаны белгілі. Ал бүгіннің шарттары басқа. Академиялық және басқару автономиясы пайда болды. Жеке және халықаралық университеттер дамып келе жатыр. Қаржыландырудың моделі өзгерді. Бұрынғы тікелей бюджеттен қаржыландырудың орнын мемлекеттік білім беру тапсырысы басқан. Гранттар мен бірлескен қаржыландыру корпоративтік бағдарламалар мен білім несиелері белсенді түрде іске қосылған, - деді ол.
Ғалым қазір білім беру жүйесі түрлі көзден қаржыландырылатынын еске салды.
- Мұндай тәсіл оқуға қол жеткізу жолдарын кеңейтіп, бағдарламалардың сапасын арттыруға, университетті дамытудың орнықты моделін құруға мүмкіндік береді. Жоғары оқу орнының меншік нысанына қарамастан, жоғары және жоғары білімнен кейінгі білімді мемлекеттік білім беру тапсырысы арқылы немесе ақылы негізде, конкурс негізінде, Қазақстан Республикасы заңнамасында көрсетілген шарттар мен тәртіпте алуға болатынын неғұрлым нақтырақ көрсететін мәтіндік тұжырымдарды қолдану қажет, - деді Нұрлан Дулатбеков.
Айта кетейік, жаңа Конституцияның жобасын түрлі мекемелер, ұжымдар талқылап жатыр.