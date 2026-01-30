KZ
    17:02, 30 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Конституциядағы «қоғамның рухани-адамгершілік құндылықтары» БҰҰ пактісімен сәйкестендіріледі

    АСТАНА. KAZINFORM — Конституциялық реформалар жөніндегі комиссияның кезекті отырысында Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин Ата заңның жаңартылған нұсқасында БҰҰ пактісімен сәйкестендірілген норма бар екенін айтты. 

    Ерлан Қарин
    Фото: Конституциялық сот

     — Тағы бір мәселе. Қоғамның рухани-адамгершілік құндылықтар жүйесі деген ұғым төңірегінде әртүрлі пікірлер, талқылаулар болатын. Комиссия мүшелері — Қарлығаш Жаманқұлова («Әділ сөз» халықаралық қорының президенті — ред.) Әділ Балтабаев (журналист) және тағы басқалар тарапынан осы жөнінде мәселе көтерілген болатын, — деп бастады Ерлан Қарин.

    Оның сөзіне қарағанда талықлау нәтижесінде бұл ұсыныстар қабылдаған.

    — Бұл ұғым Біріккен Ұлттар Ұйымының халықаралық пактісімен сәйкес өзгертілді. Сондықтан жаңа мәтінде комиссия мүшелерінің жаңа ұсыныстары толық қамтылды деп айта аламыз, — деді Мемлекеттік кеңесші.

    Айта кетеу керек, жаңа Конституцияның соңғы нұсқасында 95 бап болады

