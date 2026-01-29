KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:18, 29 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Конституциядағы референдум атауын жалпыұлттық референдум деп өзгерту керек — Мәжіліс депутаты

    АСТАНА. KAZINFORM — Конституциядағы республикалық референдум атауын жалпыұлттық референдум деп өзгерту керек. Бұл туралы Конституциялық реформалар жөніндегі комиссияның отырысында Мәжіліс депутаты Мұрат Әбенов айтты. 

    Конституциядағы референдум атауын жалпыұлттық референдум деп өзгерту керек — Мәжіліс депутаты
    Фото: Видеодан алынған скрин

    — Комиссия аясында тарихи қателікті түзетуге мүмкіндік бар. Қазіргі Конституция мәтініне сәйкес, референдум республикалық референдум деп аталады. Дегенмен, өздеріңіз білетіндей референдум ең маңызды мәселелер бойынша өткізілуі керек. Сондықтан, референдум атауының нысанын «халықтың бірлігі референдум өткізудің негізгі талабы» деп өзгерту керек. Осыған байланысты атауын республикалық референдум орнына халықтық ұлттық референдум, жалпыұлттық референдум деп өзгерту ұсынылады, — деді Мұрат Әбенов.

    Айта кетейік, Kazinform агенттігі Конституциялық комиссияның V отырысын тікелей эфирде көрсетіп жатыр.

    Тегтер:
    Астана Конституциялық комиссия Референдум Мұрат Әбенов Конституция Конституциялық реформа
    Марлан Жиембай
    Марлан Жиембай
    Автор
    Соңғы жаңалықтар