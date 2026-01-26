KZ
    11:58, 26 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Конституциядан Үкіметтің кейбір өкілеттіктері алынып тасталады

    АСТАНА. KAZINFORM – Конституциядан Үкіметтің кейбір өкілеттіктері алынып тасталады. Бұл туралы Конституциялық реформалар жөніндегі комиссияның екінші отырысында Әділет министрі Ерлан Сәрсембаев айтты.

    Фото: Үкімет

    - Констиуцияның 5-бөліміндегі Үкіметтің функцияларын айқындайтын тиісті бапта мемлекеттік бағдарламаларды бекітуге, сондай-ақ мемлекеттік комитеттерге қатысты өкілеттіктерді, атап айтқанда олардың қызметіне басшылық жасау және актілердің қолданылуын жою немесе тоқтата тұру өкілеттіктерін алып тастау ұсынылады, - деді Ерлан Сәрсембаев.

    Оның атап өтуінше, мемлекеттік жоспарлаудың жаңа жүйесіне сәйкес, мемлекеттік бағдарламалар бұл жүйенің құжаттары болып табылмайды.

    - Мұндай бағдарламалар қажеттігіне қарай әзірленіп, бекітілетін болады. Қазіргі уақытта атқарушы билік құрылымындағы комитеттер орталық атқарушы органның ведомствосы болып саналады. Осыған байланысты оларды Конституцияда жеке атап өтудің орындылығы жоқ,- деді министр.

    Бұған дейін Сенат депутаты Нұрлан Бекназаров Конституциялық реформа жөніндегі комиссияның екінші отырысында заң шығару бастамасы бар органдар саны артатынын айтты.

