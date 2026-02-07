KZ
    16:09, 07 Ақпан 2026 | GMT +5

    Конституциялық комиссия отырысында волонтерлікке қатысты тың ұсыныс жасалды

    АСТАНА. KAZINFORM — Волонтерлікті ынталандыру нормасын енгізу керек. Бұл туралы Конституциялық реформа жөніндегі комиссияның отырысында Мәжіліс депутаты Вера Ким мәлім етті.

    Қасым-Жомарт Тоқаевтың Волонтерлер форумында сөйлеген сөзі
    Фото: Ақорда

    - Президент волонтерлер еліміздің әлеуметтік тұрақтылығының маңызды тірегі екенін бірнеше рет атап өтті. Конституцияның жаңа жобасына ұсыныстарды қабылдау жарияланғаннан бері волонтерлік ұйымдар мен волонтерлердің өздерінен өтініштер келіп жатыр. Осы орайда 31-баптың 2-тармағына «волонтерлік» сөзін енгізу ұсынысы болды. Осыған байланысты Қазақстан Республикасында әлеуметтік қамсыздандыру мен қайырымдылық жасауды қолдаумен қатар, волонтерлікті де ынталандыруды бекітуді ұсынамыз, - деді Вера Ким.

    Осы орайда ол волонтерлердің қызметі өте маңызды екенін, олар төтенше жағдайларда, ауруханаларда, әлеуметтік салада көмектесетінін еске салды.

    - Мен бұл бастаманы бүкіл еріктілер қозғалысының атынан көтеріп отырмын. Жүргізілген сауалнамаларға сәйкес, бүгінде әрбір сегізінші адамда волонтерлік тәжірибе бар, - деді депутат.

    Айта кетейік, жақында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев еріктілерге арналған «Мейірім» орденін тағайындау туралы шешім қабылдағанын хабарлады.

    Руслан Ғаббасов
    Руслан Ғаббасов
    Автор
