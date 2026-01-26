Конституциялық комиссия: Жоғарғы Сот төрағасының мәртебесіне қатысты өзгеріс болуы мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM - Жоғарғы Соттың төрағасы өкілеттік мерзім ішінде бір мезгілде Жоғарғы Соттың судьясы да болатыны нақтыланады. Бұл туралы бүгін Конституциялық реформалар жөніндегі комиссияның екінші отырысында Әділет министрі Ерлан Сәрсембаев мәлім етті.
- Құқықтықтық айқындықты қамтамасыз ету мақсатында Конституцияның 82-бабына Жоғарғы Соттың төрағасы өкілеттік мерзімі ішінде бір мезгілде Жоғарғы Соттың судьясы да болатыны туралы нақтылау енгізіледі. 82-баптың тиісінше тармақтарын жергілікті және басқа соттардың төрағаларын, сондай-ақ сот алқарының төрағаларын тағайындауға қатысты нормаларды алып тастау ұсынылады. Бұл мәселелерді реттеуді Конституциялық заң деңгейіне беру орынды деп санаймыз, - деді Е.Сәрсембаев.
Бұдан бұрын хабарланғандай, Астанада Конституциялық комиссияның екінші отырысы басталды. Іс-шара конституциялық реформаға байланысты түскен ұсыныстарды талқылауға арналды.
ҚР Конституциялық Сотының төрайымы Эльвира Әзімова комиссияға екі мыңнан астам ұсыныс түскенін, олардың барлығы біртұтас жинақталған кестеге топтастырылғанын атап өтті.