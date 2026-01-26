KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    10:50, 26 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Конституциялық комиссия: Жоғарғы Сот төрағасының мәртебесіне қатысты өзгеріс болуы мүмкін

    АСТАНА. KAZINFORM -  Жоғарғы Соттың төрағасы өкілеттік мерзім ішінде бір мезгілде Жоғарғы Соттың судьясы да болатыны нақтыланады. Бұл туралы бүгін Конституциялық реформалар жөніндегі комиссияның екінші отырысында Әділет министрі Ерлан Сәрсембаев мәлім етті.

    Жоғарғы сот
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    - Құқықтықтық айқындықты қамтамасыз ету мақсатында Конституцияның 82-бабына Жоғарғы Соттың төрағасы өкілеттік мерзімі ішінде бір мезгілде Жоғарғы Соттың судьясы да болатыны туралы нақтылау енгізіледі. 82-баптың тиісінше тармақтарын жергілікті және басқа соттардың төрағаларын, сондай-ақ сот алқарының төрағаларын тағайындауға қатысты нормаларды алып тастау ұсынылады. Бұл мәселелерді реттеуді Конституциялық заң деңгейіне беру орынды деп санаймыз, - деді Е.Сәрсембаев.

    Бұдан бұрын хабарланғандай, Астанада Конституциялық комиссияның екінші отырысы басталды. Іс-шара конституциялық реформаға байланысты түскен ұсыныстарды талқылауға арналды. 

    ҚР Конституциялық Сотының төрайымы Эльвира Әзімова комиссияға екі мыңнан астам ұсыныс түскенін, олардың барлығы біртұтас жинақталған кестеге топтастырылғанын атап өтті.

    Тегтер:
    Конституциялық сот ҚР Жоғарғы соты Конституциялық реформалар Конституциялық реформа
    Руслан Ғаббасов
    Руслан Ғаббасов
    Автор
    Соңғы жаңалықтар