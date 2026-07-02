Конституциялық орган сот жүйесіне кірмейді — Назгүл Тұяқбаева
АСТАНА. KAZINFORM — Жаңа Конституцияда Конституциялық соттың мәртебесі алғаш рет айқындалып, ол Конституцияның үстемдігін қамтамасыз ететін тәуелсіз мемлекеттік орган ретінде белгіленді.
Бұл туралы ҚР Конституциялық сотының аналитигі Назгүл Тұяқбаева Jibek Joly телеарнасының «Бүгін LIVE» бағдарламасында айтты.
Оның айтуынша, Конституциялық соттың негізгі міндеті — Конституцияның үстемдігін қамтамасыз етіп, конституциялық бақылауды жүзеге асыру.
— Жаңа Конституцияның нормаларына сәйкес Конституциялық сот Конституцияның үстемдігін қамтамасыз ететін және конституциялық бақылауды жүзеге асыратын тәуелсіз мемлекеттік орган мәртебесіне ие болды, — деді Назгүл Тұяқбаева.
Спикердің сөзінше, Конституциялық соттың басқа соттардан басты айырмашылығы — оның жалпы сот жүйесіне кірмейтінінде.
— Конституцияға сәйкес мемлекеттік билік заң шығарушы, атқарушы және сот билігі болып бөлінеді. Ал Конституциялық сот бұл билік тармақтарының ешқайсысына кірмейтін тәуелсіз мемлекеттік орган болып табылады. Оның басты миссиясы — Конституцияның үстемдігін қамтамасыз ету және конституциялық бақылауды жүзеге асыру, — деді ол.
Назгүл Тұяқбаеваның айтуынша, Конституциялық соттың өкілеттігіне жаңа бағыт та енгізілген.
— Конституциялық заңға енгізілген өзгерістерге сәйкес Конституциялық сот халықаралық ұйымдар мен олардың органдары шешімдерінің Конституцияға сәйкестігін қарау өкілеттігіне ие болды, — деді Назгүл Тұяқбаева.
Айта кетейік, бұған дейін жаңа Конституция жобасында Халық кеңесіне заңнамалық бастама көтеру және республикалық референдум өткізуді ұсыну құқығы берілетіні туралы жазғанбыз.