    16:40, 28 Қаңтар 2026

    Конституциялық реформа: Халық кеңесі референдум өткізуге бастама көтере алады

    АСТАНА. KAZINFORM – Конституциялық реформа жөніндегі комиссияның кезекті отырысында Конституциялық сот төрағасының орынбасары Бақыт Нұрмұханов Қазақстан Халық кеңесіне республикалық референдум өткізу туралы бастама көтеру құқығы берілетінін мәлім етті. 

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    – Оның Құрылтайға заң жобаларын енгізу, республикалық референдум тағайындау туралы ұсынысқа бастама жасау өкілеттіктері белгіленді, - деді ол.

    Айтуынша, бұл Конституцияға Қазақстан Халық кеңесіне қатысты мәселелерді реттейтін жеке бөлім ұсынуды қажет етеді.

    – Құрамына ел азаматтары кіретін бұл жоғары консультативтік орган Қазақстан халқының мүддесін білдіреді, - деді Конституциялық сот төрағасының орынбасары. 

    Жалпы Конституциялық комиссия отырысында партиялар қандай ұсыныс айтқанын мына сілтеме арқылы оқуға болады. 

