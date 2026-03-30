    12:15, 30 Наурыз 2026 | GMT +5

    Конституциялық Сот қамау мерзімін ұзарту нормасының заңдылығын қарайды

    АСТАНА. KAZINFORM – Конституциялық Сот Қылмыстық-процестік кодекстің бұлтартпау шарасын ұзартуға қатысты нормасының Конституцияға сәйкестігін тексеруге кірісті.

    Фото: t.me/consot_kz

    Сот мәліметінше, ауыр қылмыстар бойынша қамауда ұстау мерзімін 12 айға дейін ұзартуға мүмкіндік беретін ҚПК-нің 342-бабының үшінші бөлігіне қатысты өтініш қарауға қабылданған.

    Өтініш беруші аталған норманың тұжырымдары жеткілікті дәрежеде айқын емес екенін және баптың жекелеген бөліктері арасында қайшылықтар бар екенін алға тартқан.

    – Өтініште келтірілген уәждер мәтіннің ықтимал айқын еместігі туралы болжамдарға негізделген. Ал дауланып отырған норма бұлтартпау шарасын ұзартудың нақты процессуалдық тәртібін белгілейді және Қылмыстық-процестік кодекс нормалары жүйесінде қолданылып, қорғау мүдделері мен процессуалдық қажеттілік арасындағы тепе-теңдікті қамтамасыз етеді, – деп мәлімдеді Конституциялық Сот.

    Ведомство тексеру барысы мен қорытындылары туралы ақпарат Конституциялық Соттың ресми сайтында және Telegram-арнасында жарияланатынын хабарлады.

    Айта кетейік, бұған дейін Сталкинг туралы заң қалай жұмыс істеп жатқанын жарияладық.

    Асхат Райқұл
    
    
