Конституциялық сот: қазақстандықтар мұрадан ішінара бас тарта алмайды
АСТАНА. KAZINFORM – Конституциялық сот мұрагердің мұраның бір бөлігінен бас тарту құқығына қатысты мәселені түсіндірді.
Конституциялық сотқа Азаматтық кодекстің 1074-бабы 8-бөлігінің ережелеріне дау айту жөнінде азаматтан өтініш келіп түсті. Бұл норма мұраның бір бөлігінен бас тартуға, сондай-ақ ескертулермен немесе шартпен бас тартуға тыйым салады.
Өтініш беруші мұндай құқықтық норма оның белгілі бір мүлікті, атап айтқанда, ақшалай салымдар мен зейнетақы жинақтарын алу құқығын шектейді деп санайды.
Конституциялық сот Конституцияның 26-бабының 1-тармағы азаматтарға заңды түрде сатып алынған кез келген мүлікке жеке меншік құқығына кепілдік беретінін еске салды. Сонымен қатар Жоғарғы Соттың нормативтік қаулысының 9-тармағында көрсетілген құқықтық ұстанымға сәйкес, мұрадан бас тартқан адам кейіннен өзінің бас тартуының күшін жоя алмайды немесе оны өзгерте алмайды.
Ерекше жағдайларға бас тарту қысым көрсету немесе жаңылысу салдарынан жасалған кезде - бұл әрекет сот тәртібімен даулануы мүмкін. Конституциялық сот әркімнің сот арқылы қорғалу құқығына кепілдік беретінін және өтініш беруші сотқа жүгіну арқылы осы құқықты пайдаланғанын атап өтті.
Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, Конституциялық сот ұсынылған дәлелдер конституциялық құқықтардың бұзылғанын көрсетпейді деген қорытындыға келді және конституциялық іс жүргізуге өтінішті қабылдауға негіз жоқ деп таныды.
