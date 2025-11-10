KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:12, 10 Қараша 2025 | GMT +5

    Қор нарығында доллар 2 теңгеге арзандады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы арзандады.

    доллар ва тенге
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,27 теңгеге арзандап, 523,58 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы - 526,02 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 524,34 теңгеден сатып алынады, 526,06 теңгеден сатылады. Еуро 605,96 – 610,20 теңге, ал рубль 6,41 – 6,51 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 74,16 теңгеден сатып алынады, 76,73 теңгеден сатылады.

    Елорданың ақша айырбастау орындарында:

    - доллар 522,45 теңгеден сатып алынады, 529,45 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 602,48 теңге, сату - 612,48 теңге;

    - рубль: сатып алу - 6,37 теңге, сату - 6,52 теңге.

    - юань: сатып алу - 74,93 теңге, сату - 78,97 теңге.

    Еске салайық, өткен апта аяғында доллардың орташа бағамы 0,55 теңгеге арзандап, 526,02 теңге болды.

     

    Тегтер:
    Рубль Доллар Теңге Валюта Қор рыногы
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар