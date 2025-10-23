KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    13:50, 23 Қазан 2025

    Қорғаныс министрлігі БҚО-дағы дронның құлауына байланысты мәлімдеме жасады

    ОРАЛ. KAZINFORM — Қорғаныс министрлігі әуе кеңістігін бақылауды күшейту және әуе нысандарының мемлекеттік шекараны рұқсатсыз кесіп өтуін болдырмау мақсатында қосымша шаралар қабылдағанын мәлімдеді. 

    дрон
    Фото: Kazinform

    — Батыс Қазақстан облысының Бөрлі ауданында белгісіз ұшқышсыз ұшу аппаратының жарылысы тіркелді. Оның қалдықтары елді мекендерден алшақ аймақта табылды. Зардап шеккендер мен материалдық шығын тіркелген жоқ, — делінген Қорғаныс министрлігі хабарламасында.

    Уәкілетті мемлекеттік органдармен бірлесіп, оқиғаның мән-жайын және нысанның шығу тегін анықтауға бағытталған тексеру іс-шаралары жүргізіліп жатыр.

    — Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі әуе кеңістігін бақылауды күшейту және әуе нысандарының мемлекеттік шекараны рұқсатсыз кесіп өтуін болдырмау мақсатында қосымша шаралар қабылдады. Сондай-ақ бұл аппараттар тиесілі болуы мүмкін шетелдік серіктестермен консультациялар жүргізіліп жатыр, — делінген министрлік хабарламасында.  

    Айта кетелік Батыс Қазақстанда ұшқышсыз ұшатын аппарат құлағаны туралы жазған едік

    Батыс Қазақстан облысы ҚР Қорғаныс министрлігі Дрон
    Назым Бөлесова
