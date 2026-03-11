    17:09, 11 Наурыз 2026 | GMT +5

    Қорғаныс министрінің орынбасары тағайындалды

    АСТАНА. KAZINFORM — Алмаз Джумакеев Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің орынбасары болып тағайындалды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Алмаз Джумакеев
    Фото: gov.kz

    Мемлекет басшысының өкімімен Алмаз Джумакеев Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің орынбасары болып тағайындалды, ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды. 

    Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Десанттық-шабуылдау әскерлерінің қолбасшысы

    Жалпы ақпарат, білімі

    1970 жылғы 6 наурызда Қырғыз КСР Ыстықкөл облысының Пржевальск қ. 1970 жылғы 6 наурызда әскери қызметшілер отбасында дүниеге келген.

    Ұлты қырғыз, Қазақстан Республикасының азаматы.

    1992 жылы Лениндік Комсомол атындағы Рязань жоғары әуе-десанттық командалық екі мәрте Қызыл Ту училищесін тәмамдаған.

    Мемлекеттік наградалары

    - 2-дәрежелі Айбын;

    - 2-дәрежелі Данқ.

    Мансап

    - 1992 ж, маусымнан бастап 1992 ж. қарашаға дейін Қапшағай қ. 32363 әскери бөлімі парашюттік-десанттық батальоны парашюттік-десанттық ротасы парашюттік-десанттық взводының командирі;

    - 1992 жылғы қыркүйек пен қазан аралығында Тәжікстандағы РФ шекара әскерлері Пянжан шекара жасағының жауапкершілік аймағында ТМД Мемлекеттік шекарасын күзету жөніндегі жауынгерлік іс-қимылдарға қатысты;

    - 1992 ж. қараша мен 1993 ж. қараша аралығында Қапшағай қ. 32363 әскери бөлімі парашюттік-десанттық батальоны барлау взводының командирі – барлау бастығы;

    - 1993 ж. қараша мен 1994 ж. қазан аралығында Қапшағай қ. 32363 әскери бөлімі десанттық-шабуылдау батальоны (автомобильдерде) штабтық ротасының командирі;

    - 1994 ж. қазан мен 1996 ж. маусым аралығында Қапшағай қ. 32363 әскери бөлімі десанттық-шабуылдау батальоны (автомобильдерде) командирінің орынбасары;

    - 1996 ж. маусым мен 1998 ж. ақпан аралығында Қапшағай қ. 32363 әскери бөлімі десанттық-шабуылдау батальонының командирі (автомобильдерде);

    - 1998 ж. ақпан мен 1998 ж. мамыр аралығында Қапшағай қ. 32363 әскери бөлімі десанттық-шабуылдау батальонының командирі (БТР-80-де);

    - 1998 ж. мамыр мен 1999 ж. маусым аралығында Қапшағай қ. 32363 әскери бөлімі «БАРС» жекелеген десанттық-шабуылдау батальонының (ұйымдық-штаттық іс-шаралар жөніндегі) командирі (автомобильдерде);

    - 1999 ж. маусым мен 2001 ж. тамыз аралығында Қапшағай қ. 32363 әскери бөлімі «БАРС» жекелеген десанттық-шабуылдау батальонының (ұйымдық-штаттық іс-шаралар жөніндегі) командирі (автомобильдерде);

    - 2001 ж. тамыз бен 2003 ж. қазан аралығында штаб бастығы – Қапшағай қ. 32363 әскери бөлімі командирінің орынбасары;

    - 2003 ж. қазан мен 2009 ж. желтоқсан аралығында Талдықорған қ. 18404 әскери бөлімінің командирі;

    - 2009 ж. желтоқсан мен 2010 ж. сәуір аралығында Астана қ. ҚР ҚМ ШБК жауынгерлік даярлық пен әскерлер қызметі департаментінің бастығы;

    - 2010 ж. сәуір мен 2010 ж. қыркүйек аралығында Қарағанды қ. «Астана» ӨңҚ штабының бастығы – өңірлік қолбасшылық қолбасшысының бірінші орынбасары;

    - 2010 ж. қыркүйек пен 2011 ж. мамыр аралығында бас қолбасшының (ТжӘҚЖ) жөніндегі орынбасары – Астана қ. ҚР ҚК ҚӘ бас қолбасшысы басқармасының ТжӘҚЖ бас басқармасының бастығы;

    - 2011 ж. мамыр мен 2015 ж. қазан аралығында Астана қ. 68665 әскери бөлімінің командирі;

    - 2015 ж. қазан мен 2018 ж. сәуір аралығында Алматы қ. ҚР ҚК Десанттық-шабуылдау әскерлерінің қолбасшысы;

    - 2018 ж. сәуір мен 2018 ж. желтоқсан аралығында ҚР ҚК ҚӘ бас қолбасшысының орынбасары (жауынгерлік даярлық жөніндегі) – ҚР ҚК ҚӘ БҚБ ЖДББ бастығы;

    - 2018 ж. желтоқсан мен 2019 ж. тамыз аралығында ҚР ҚК БШ Жауынгерлік даярлық департаментінің бастығы;

    - 2019 ж. тамыз бен 2021 ж. маусым аралығында ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс университетінің (БШ) тыңдаушысы;

    - 2021 ж. маусым мен 2021 ж. тамыз аралығында ҚР Қорғаныс министрінің өкімінде болды;

    - 2021 ж. тамыз бен 2022 ж. наурыз аралығында бас қолбасшының орынбасары – ҚР ҚК ҚӘ БҚБ ЖДББ бастығы.

    - 2022 ж. наурыздан бастап қазіргі уақытқа дейін ҚР Қарулы Күштері Десанттық-шабуылдау әскерлерінің қолбасшысы.

    Назым Бөлесова
