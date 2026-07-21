Көркем гимнастикадан әлем чемпионатында ел намысын кімдер қорғайды
АСТАНА. KAZINFORM — Халықаралық гимнастика федерациясы Германияның Франкфурт-на-Майн қаласында өтетін көркем гимнастикадан әлем чемпионатына қатысатын спортшылардың алдын ала тізімін жариялады.
Жекелей сында Қазақстан құрамасының сапында Ақмарал Ерекешева мен Айбота Ертайқызы өнер көрсетеді.
Топтық жаттығуларда Айзере Кеңес, Жасмин Жүнісбаева, Кристина Чепульская, Мадина Мырзабай, Айзере Нұрмағамбетова және Аида Хәкімжанова ел намысын қорғайды.
Әлем чемпионаты 12–16 тамыз аралығында өтеді.
Еске салайық, бұған дейін қазақстандық «классиктер» Венгриядағы турнирді үш медальмен аяқтағанын хабарлаған едік.