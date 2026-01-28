Көші-қон дағдарысы: Түркия мен Иран шекарасында буферлік аймақ құрылуы мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM — Ирандағы көші-қонның ауқымды толқынынан қауіптенген Түркия билігі шығыс шекарасында буферлік аймақ құруы мүмкін, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Mynet.com басылымының жазуынша, Түркия АҚШ-тың Иранға ықтимал әскери араласуы жағдайында кешенді шаралар әзірлеп жатыр, Анкараның болжамынша, бұл үлкен көші-қон толқынын тудыруы мүмкін. Елдің Сыртқы істер министрлігі кез келген сценарийге дайын екенін және қазірдің өзінде «А, В және С жоспарлары» қолда бар екенін мәлімдеді.
Хабарланғандай, Түркия СІМ өкілдері Ұлы ұлттық жиналыстың Халықаралық істер жөніндегі комиссиясының (Түркия Республикасы Парламенті) мүшелерін Таяу Шығыста, әсіресе Иран мен Сириядағы қазіргі жағдай туралы ақпараттандырды. Кездесу барысында Түркияның аймақ елдерінің істеріне сырттың араласуын қолдамайтыны және тұрақтылықтың сақталуын қолдайтыны атап өтілді.
Түрік БАҚ-ының мәліметінше, министрлік Иранға қарсы ықтимал операция босқындардың жаппай ағынына әкелуі мүмкін деп санайды. Осыған байланысты Анкара олардың Түркия аумағына өтуіне жол бермеу үшін шекараның Иран жағында буферлік аймақ құру идеясын қарастырып отыр.
Түрік дипломаттары сондай-ақ Иран ішіндегі жағдай туралы кейбір деректер келтірді. Олардың мәліметінше, жақында болған наразылықтар кезінде 4 мыңнан астам адам қаза тауып, шамамен 20 мың адам жарақат алған. Бұл сандар Түркияның жағдайдың одан әрі ушығуына және оның бүкіл аймақ үшін салдарына қатысты алаңдаушылығын арттырып отыр.
Бұған дейін АҚШ-тың ұшақтасымалдағыш тобы Таяу Шығысқа жеткенін жазғанбыз. USS Abraham Lincoln ұшақтасығышы және оны сүйемелдеген кемелер Таяу Шығыс аймағында өздерінің қорғаныс мүмкіндіктерін арттыру және өңірлік тұрақтылықты сақтау мақсатында орналасқан.