Көшпенділер ойындары: астаналық спортшы мангаладан алтын алды
АСТАНА. KAZINFORM — VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарында мангала жарысында ерлер арасындағы командалық жарыста Астана қаласының спортшысы Биғали Зкрияев I орын иеленді. Бұл туралы Астана қаласының әкімдігі мәлім етті.
Мангала бойынша жекелей жарыстар өтір жатыр. Қорытынды нәтижелер 6 қыркүйекте белгілі болады.
Мангала жарысынан 48 елден 105 спортшы – 56 ер және 49 әйел қатысып, жекелей және командалық сында бақ сынап жатыр.
Айта кетейік, әйелдер арасындағы мангала жарысында Астана қаласының спортшылары Гүлнәр Базаралиева мен Құндыз Есіркеп те бақ сынап жатыр.
Ал бүгін Қазақстан құрамасы 300 шақырымдық ат жарысында үздік атанды.
Қазақстан Көшпенділер ойынында 25 алтын медальмен көш бастады.