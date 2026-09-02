Көшпенділер ойындары: Қазақстан құрамасы ат марафонының бірінші кезеңінде көш бастады
АСТАНА. KAZINFORM — VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындары аясында «Көчмөндөр жүрүшү» халықаралық ат марафонының алғашқы кезеңі аяқталды, деп хабарлайды Қырғызстандағы Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Жарыстың бірінші күнінде қатысушылар жалпы ұзындығы 300 шақырым болатын қашықтықтың 50 шақырымын бағындырды.
Бірінші кезең қорытындысы бойынша Қазақстан құрамасы көш бастады. Екінші орында Қырғызстанның «Ала-Тоо» командасы, үшінші орында Қырғызстанның «Ыстықкөл» командасы келеді.
Алда қатысушыларға тағы 250 шақырым жол жүру керек.
Ұйымдастырушылардың айтуынша, Дүниежүзілік көшпенділер ойындары аясында ұзындығы 300 шақырым болатын ат марафоны алғаш рет өткізіліп отыр.
Еске салайық, Қазақстаннан Дүниежүзілік көшпенділер ойындарына 150-ден астам спортшы қатысып жатыр.
Бүгін Қазақстан құрамасы аударыспақтан алғашқы екі алтын медаль еншіледі.
Бұған дейін қазақстандық Абзал Төлебеков жамбы атудан Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының чемпионы атанды. Сондай-ақ Нұрсұлтан Есімбай қола медаль жеңіп алды.
Сондай-ақ Қырчын жайлауында «Көшпенділер әлемі» этноауылы ашылғанын хабарлаған болатынбыз.