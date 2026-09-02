Көшпенділер ойындары: Тұрмаханбет Қалмұхан — Алыш күресінен қола жүлдегер атанды
АСТАНА. KAZINFORM — VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарында Алыш күресінен аса жеңіл салмақта сынға түскен Тұрмаханбет Қалмұхан жүлделі орыннан көрінді, деп хабарлайды ҚР Спорт комитетінің баспасөз қызметі.
— Спортшымыз тартысты белдесулер өткізіп, жарыс қорытындысы бойынша қола медаль иеленді, — делінген хабарламада.
Еске салайық, Қазақстаннан Дүниежүзілік көшпенділер ойындарына 150-ден астам спортшы қатысып жатыр.
Бүгін Қазақстан құрамасы аударыспақтан алғашқы екі алтын медаль еншіледі.
Бұған дейін қазақстандық Абзал Төлебеков жамбы атудан Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының чемпионы атанды. Сондай-ақ Нұрсұлтан Есімбай қола медаль жеңіп алды.
Сондай-ақ Қырчын жайлауында «Көшпенділер әлемі» этноауылы ашылғанын хабарлаған болатынбыз.