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    Көшпенділер ойындары: Тұрмаханбет Қалмұхан — Алыш күресінен қола жүлдегер атанды

    АСТАНА. KAZINFORM — VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарында Алыш күресінен аса жеңіл салмақта сынға түскен Тұрмаханбет Қалмұхан жүлделі орыннан көрінді, деп хабарлайды ҚР Спорт комитетінің баспасөз қызметі.

    Көшпенділер ойындары: Тұрмаханбет Қалмұхан — Алыш күресінен қола жүлдегер атанды
    Фото: Спорт комитеті

    — Спортшымыз тартысты белдесулер өткізіп, жарыс қорытындысы бойынша қола медаль иеленді, — делінген хабарламада.

    Көшпенділер ойындары: Тұрмаханбет Қалмұхан — Алыш күресінен қола жүлдегер атанды
    Фото: Спорт комитеті

    Еске салайық, Қазақстаннан Дүниежүзілік көшпенділер ойындарына 150-ден астам спортшы қатысып жатыр.

    Бүгін Қазақстан құрамасы аударыспақтан алғашқы екі алтын медаль еншіледі.

    Бұған дейін қазақстандық Абзал Төлебеков жамбы атудан Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының чемпионы атанды. Сондай-ақ Нұрсұлтан Есімбай қола медаль жеңіп алды.

    Сондай-ақ Қырчын жайлауында «Көшпенділер әлемі» этноауылы ашылғанын хабарлаған болатынбыз.

    Дүниежүзілік көшпенділер ойындары Күрес Спорт Жүлде
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
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