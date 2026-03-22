KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    15:10, 22 Наурыз 2026 | GMT +5

    Қосшыда жол жиегінен нәрестенің денесі табылды

    АҚМОЛА. KAZINFORM – Ақмола облысына қарасты Қосшы қаласында жол жиегінен жаңа туған нәрестенің денесі табылды. Полиция аталған дерекке қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдарын бастағанын хабарлады.

    Фото: Kazinform

    Бұл туралы ақпарат алғаш рет әлеуметтік желілерде тарады.

    Куәгерлердің сөзіне қарағанда, жол шетінде жатқан пакеттің ішінен шамамен 6-7 айлық шарананың денесі табылған.

    Осы жайтқа байланысты облыстық полиция департаменті ресми түсініктеме берді.

    – Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары басталды. Қазіргі уақытта оқиғаның мән-жайын анықтау мақсатында тиісті тергеу шараларының кешені жүргізіліп жатыр, - деп мәлімледі Ақмола облыстық ПД.

    Айта кетейік, бұған дейін Семей қаласында қоқыс жәшігінен шақалақтың денесінің табылуына байланысты қылмыстық іс қозғалған еді.

    Тегтер:
    Нәресте Қылмыс Қосшы Полиция
    Камила Мүлік
    Автор
